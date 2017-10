Green Corridor ta basa ariba e hecho di a bandona e concepto di daña mas naturalesa

Ora nos ta papia di Green Corridor y awe nos por wak cu no tin nada green riba esaki con nos mester wak e proyecto aki. E ta un discusion cu no ta bay caba pa awo. Sr. Marlon Croes, director di DOW ta amplia.

E nomber green a aparece ora tabata proyectando pa e proyecto aki. E proyecto di Green Corridor tin 40 aña den lachi. E prome alignment pa yega San Nicolas tabata di sali for di Pos Chikito, pasa den veld di Universal, pasa den Yara y pasa hopi cerca di Parke Nacional Arikok, pa drenta San Nicolas via di Weg Fontein y via un caminda cerca di Fort Heuvelstraat.

Si a coy e ruta ey for di Pos Chikito, direccion di San Nicolas e lo tabata hopi panort. E ora lo bo ta drenta den areanan di cunukeronan, e criadonan di bestia. Bo ta bay haya den un area cu hopi cero y bahada, cu ta haci e proyecto hopi mas dificil y mas caro, ta kibra hopi naturalesa y ta trece trafico hopi cerca di Parke Nacional.

Den e proceso a dicidi cu ta para e caminda principal na Pos Chikito y haci e camindanan existente mas inteligente. Haci e caminda cu nos conoce como caminda principal pa San Nicolas, mas inteligente. Esunnan cu ta cerca di costa, drecha esakinan. Pero tambe esunnan di Yaraweg, Rooi Koochi, Seroe Alejandro cu ta drenta Weg Fontein, cu ta haci’e mas atractivo pa e hendenan core. Pa bo haci’e di un manera cu no ta daña mas naturaleza, a base di esey e nomber Green a sali.

A bandona e concepto cu lo a bay den mondi, cu lo a daña mas naturalesa ya reenforsa e structura existente. Di eynan a bin cu e nomber, Green Corridor.