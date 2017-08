Green Corridor lo keda cla na luna di November

E proyecto di Green Corridor a cuminsa na Juli/Augustus 2015 y a tuma dos aña di construccion. Director di DOW, Sr. Marlon Croes ta splica mas ariba e proyecto aki.

Proyecto di Green Corridor mester a termina dia 14 di Augustus, pero lastima tabata tin retraso riba dje, cual ta comprenibel ya cu e ta un proyecto hopi grandi cu por haya retraso di dje. Un di e motibonan mas grandi pa e retraso tabata ora cu dal e kabel 60 Kv di Elmar. Pa tene e redundancy ariba e red di coriente di distribucion di coriente, lo tin cu slow down y esaki ta costa tempo.

Sr. Croes a sigui bisa cu nan tin mas of menos 3 pa 4 luna di retraso. DOW tabata tin un reunion cu ODINSA y nan a informa DOW cu nan no ta bay make it mas pa Augustus, y nan target ta awor aki 15 di November. Tin diferente trabao cu mester tuma luga aworaki. E vianan di Yara, Sero Alejandro, Rooi Koochi, Brazil, Mabon, Weg Sero Blanco y Weg Fontein a ricibi nan capa di asfalt for di e Rotonde di Pos Chikito via Isla di Oro te cu Marinierskazerne. Tambe for di Pieterboerstraat, drenta Zeewijk tambe tin su capa di asfalt nobo. Lo pone e marcamento nobo ariba e camindanan aki.

Actualmente ta focus ariba e camindanan principal awo, pa cambia e dek di asfalt cu ta tuma

luga den oranan di anochi. A cuminsa pa haci e conexion ariba e brug pa e caminda existente.

Pero tin algun trabao pa caba ariba e brug y ta purba pa fin di luna, comienso di September e

brug ta habri, pa nan por traha ariba e caminda existente unda e brug bieu ta, pa comberti esaki den e area peatonal y caminda bicicleta por core.

A cera e parti bieu di reloca e trafico pa e parti nobo, entre e rotonde di aeropuerto pa esun di

Mahuma y trabaonan ta tumando luga pa asina pronto habri e caminda di 4 via.

Director di DOW, Sr. Marlon Croes a sigui bisa cu tin algun trabaonan interno cu mester tuma

luga ainda y esey ta tuma su tempo. Nan ta purba pa caba cu esaki pa 15 di November. Unda

cu DOW por yuda, nan lo yuda. Naturalmente ainda mester haci e ordennan necesario pa asina habri e caminda bek.

Na comienso tabata papia di cu si e cumpli cu e fecha di entrega, lo dun’e (e compania) un

multa. Segun Sr. Croes, a yega di dun’e un boet caba pa incumplimento na cierto camindanan, pero e multa di mas grandi ta e no ricibi niun “Availabilty Payment”, segun director di DOW, Sr. Marlon Croes.