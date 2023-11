Cu Kooyman bo no mester warda te Black Friday; e Green Bucket Sale ta cuminsa riba diahuebs, 23 di november, y ta bay te cu diabierna, 24 di november.

Kico ta e Green Bucket Sale?

– Ora bo yega na Kooyman, nan lo ofrece bo un hemchi berde di 5 galon (green bucket).

– Yena e bucket cu tur loke bo desea, for di herment, articulo pa cas, regalo, decoracion di Pasco, of cualkier otro articulo cu ta fit den e bucket.

– Pa tur loke bo yena den e bucket, bo lo haya 20% di descuento.

– Bo por drenta Kooyman cuanto bes cu bo ta desea, bolbe haya un green bucket y sigui shop.

– Si bo ta desea di keda e bucket como un item di coleccion of pa bo haci uzo di dje na cas, bo por cumpr’e pa Awg.13.99. Si bo no ta desea di bai cu’ne, ta lage caheha y Kooyman lo re-use.

Partners Presente

Riba diahuebs, entre 8:00am pa 12:00pm Fun Miles lo tey presente cu su “Wheel of fortune” y partners di nan campaña di fin di aña Ennia y Toyota. E dia aki bo lo por haci tur bo pregunta tocante en campaña Fun Domino y bo lo por admira e auto Toyota Raize cu lo por bira di bo!

Bison su expertonan lo tey entre 9:00am te cu 1:00pm pa dunabo tips y informacion tocante nan productonan.

Diabierna, entre 8:00am pa 12:00pm Fun Miles y Diamonds International lo tey presente.

Tene na cuenta

E descuento no por ser combina cu otro ofertanan. Producto mester keda den nan paki original y no por wordo dobla of altera pa e fit den e bucket. Ta exclui tur articulo di Drive Thru, voucher di regalo y ofertanan special. E oferta aki ta valido solamente den e tienda.

Abo sa caba kico bo ta bai cu’ne den bo bucket?

Cuminsa traha bo lista, marca bo calender, y yega tempran pa probecha di e tremendo descuento durante Kooyman su Green Bucket Sale dia 23 y 24 di November di 7:00am pa 7:00pm.

Sigui Kooyman Aruba su pagina di Facebook pa keda na altura di tur nan producto y promocion.