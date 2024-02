E destacamento di Marina na Sint Maarten cu hopi orguyo ta celebra su 10 aña di existencia, un logro cu ta enfatisa e crecemento y dedicacion di e unidad, desde su establecimento na 2014.



E destacamento di Marina ta un unidad cu ta cay bou di Comandante di e Forsanan Naval den Region Caribe Hulandes. Despues di independencia di Sint Maarten for di 10-10-10, e Gobernador di e tempo ey Holiday y Minister di Defensa Hans Hillen a pidi un presencia militar permanente pa garantisa paz y siguridad riba e Islanan Ariba, Saba, St. Eustatius y Sint Maarten.Loke a cuminsa como un unidad cu ta cambia cada 4 luna, a crece despues bira algo di ubicacion permanente pa 3 te 5 aña, pa medio di cual un presencia stabiel y duradero riba e isla ta sigura. E 10 aña di existencia di e destacamento di Marina na Sint Maarten ta marca no solamente un periodo di despliege operativo, pero tambe di colaboracion y asociacion cu e socionan di siguridad local hunto cu e comunidad.E mariniernan a desplega nan mes pa diferente mision humanitario tal manera asistencia di emergencia despues di horcan Irma y durante COVID-19. Cu esaki e destacamento ta entrega un contribucion valioso pa bienestar di e habitantenan di Sint Maarten.E añanan venidero lo bay traha duro na un base completamente nobo cu mester ta cla den 2026. Esaki ta bira e acomodacion di tanto e Mariniernan como Marechaussee cu tambe ta labora riba e isla.Comandante di e destacamento di Mariner, Arie Noordam, hunto cu un Corporal ta mira atras riba e periodo cu a pasa y e trabou na Sint Maarten.Lesa e entrevista completo via e link: https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2024/04/01_mariniers-sint-maarten_04