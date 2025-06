Loke a cuminsa como un soño den oficina na Cas di Cultura, pa trece un show di renobre internacional pa Aruba a culmina den e hayamento di e lisencia oficial pa por produci e musical GREASE. Un gran honor pa Stichting Schouwburg Aruba y un muestra cu por a gara confianza di e marca grandi aki. Despues e yamada di un audicion na maart 2024 a transforma den un di e biahenan teatral mas stima y exitoso cu Aruba a mira den e ultimo añanan. Grease: The Musical, organisa pa un elenco y team pasiona na Cas di Cultura, lihe a bira mas cu djis un recuerdo nostalgico na añanan 1950—el a bira un historia di dedicacion, talento y e poder di comunidad.

E audicion a tuma lugar na luna di maart 2024, atrayendo talentonan jong di henter e isla, hopi di nan tabata drenta den rolnan principal pa prome biaha. Despues di lunanan di ensayo, sesionnan di baile, entrenamento vocal, e presentacion a habri na december 2024 pa publico yen y gran aplauso. Cinco (5) show na Cas di Cultura, inclusivo uno gratis pa scolnan secundario, tabata un exito instantaneo, capturando e curasonnan di e bishitantenan di teatro cu su coreografia di energia halto, musica iconico y actuacionnan magnetico.

Pero e historia no a caba eynan.

Alimenta pa e reaccion di publico, e team di Grease a hiba e show riba caminda, treciendo e produccion pa Curaçao unda nan a presenta na World Trade Center. E experencia tabata tanto un intercambio cultural como un momento triunfante pa e artistanan jong di Aruba, mustrando nan talento riba un escenario regional y risibi bon critica di publico den exterior.

Ainda, e demanda pa mas a keda fuerte na cas. Mensahenan a drenta di fanaticonan cu a perde e careda di december of cu simplemente tabata kier experencia e magia atrobe. Pues, nos a skucha. E resultado? Un presentacion na Paseo Herencia Ballroom na juni 2025—un momento cu ta honra e trayecto increibel cu e producion aki a tuma.

Na caminda, hopi miembro di e elenco a sigui florece den nan carera artistico. Mateo Lopez, kende a hunga Danny Zuko cu un carisma inolvidabel, a biaha pa Los Angeles pa profundisa su arte a traves di un serie di tayer y lesnan di actuacion. Su trabou recien ta inclui rolnan den peliculanan cortico independiente manera Shadows of the Past, probando cu Grease tabata djis e comienso.

Ryah Sy, nos Rizzo sin miedo, a pone su bista riba un carera di actuacion profesional, construyendo riba e impulso di su actuacion sobresaliente. Reanne Ras, kende a trece vulnerabilidad na e rol di Sandy, ya tabata un hoben sumamente activo y exitoso den e ramo di canto, especialmente pa cu competencianan manera Soca Hubenil, Canto na nos Himno y Bandera, hasta den competencia di mariachi. E rol principal di Sandy p’e ta un otro ampliacion di su bos excepcional y a expande su habilidad artistico cu e genero di actuacion.

Despues tin Maria Isabel Lodoño Ramirez, kende a interpreta e rol di Frenchy tan gusta. Un artista multi-talentoso cu ta e cantante principal den e banda LURK, cu recientemente a ilumina e escenario na Battle of the Bands na mei cu a pasa. Nan energia y originalidad ta refleha e mesun pasion cu ela trece pa e musical.

Actuacionnan sin igual y stima a word duna tambe pa Daniel Caceres (Kinicki), Alakina Gonzalez (Doody), Ashanti Zimmerman y Kedhy Griffith (Pink Ladies Marty y Jan), Georvin Angela y Gideon Testing (T-birds Roger y Sonny), Yona Heijliger (Teen Angel y Vince Fontain), Elan Kamperveen (Johnny Casino). Sin lubida nos unico “Miss Lynch” hunga pa Desiree Cardose, “Patty Simcox” hunga pa Azy-lynn Tromp y “Eugene” door di Loui-Angelo Bislick. Pero ful e ambiento y totalidad lo no tabata mescos ni posibel sin e actuacion, canto y baile di e grupo di studiante di “Rydel High” esta Stevie-Ann van Eer, Dayenne Croes, Jaylon Machado, Faviënne Thodé, Anne-Mae Curiel, Noha Arens, Whitney Nin y Yeraldo Ordoñez Villafañe.

E produccion aki lo no tabata posibel sin e trabou incansabel y vision di su ekipo creativo. Na nomber di e ful team di Cas di Cultura cu ta traha tur dia cu pasion, productor ehecutivo di e obra y directora di Cas di Cultura Vicky Arens, ta extende un danki di curason na: Ferdinand Franca, Producer/Play Director, kende su liderazgo y vision artistico a forma e producion for di tera; Kevin Gumbs, kende su coreografia a trese energia y contamento di historia na cada number; Nicole van Eer, kende su entrenamento vocal a alimenta y eleva e bos di cada artista; y Jaderick Croes, Band Leader di Tipico Colegio Arubano, kende su direccion musical a trece e partituranan di Grease na bida. E increibel stage-hands y prop team di Luty Martinez, Magda Nicolaas y Harold Pereira tamba te merece un aplauso fuerte pa nan ayudo. Como miembronan di Mascaruba di primera hora, ta riba nan schouder nos ta para!

Ta rindi un homenahe special na Tipico Colegio Arubano, e banda di studiante lidera pa Jaderick Croes cu musico Darrell Lacle como man drechi, forma pa seis musico increiblemente talentoso di Colegio Arubano, esta Kendall Hoo, Andley Isenadin, Stephanie Quant, Christiaan Bonnariba, Aidan Croes y Kyanu Werlemen. Nan abilidad a agrega profundidad na kada presentacion, y a recorda nos di e potencial artistico den e hubentud di Aruba.

Grease nunca tabata “djis un show”. E tabata un movecion—un binimento hunto di bosnan creativo, talento nobo, y un celebracion comparti di actuacion. E presentacion venidero na Paseo Herencia, totalizando dies (10) presentation, ta mas cu un buig final; e ta un danki na e comunidad cu a sostene e soño aki for di prome dia.

Segun cu e cortina ta subi un biaha mas, nos ta invita tur hende pa tuma un ultimo biahe den memoria cu nos. E caminda pa Grease tabata largo, emocionante y inolvidabel—y tur cos ta danki na abo.