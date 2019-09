Grant Thornton ta orguyoso di lansa su Programa pa Desaroyo Profesional Bo sa ken ta bo futuro lidernan?

Pa fortalece y reenforsa e fundeshi pa un futuro exitoso, organisacionnan mester compromete na desaroya lidernan fuerte y capacita ariba tur nivel. E Professional

Development Program ta yuda crea y apodera futuro lidernan, door di ofrece un ambiente dinamico y interactivo den cual nan por debati y comparti nan pensamentonan, experiencianan y conocemento cu nan compañero participante, pa siña y crece como lider.

E programa aki lo juda futuro lidernan engrandece nan potencial pa crecimento enfocando ariba tres aspectonan esencial: conocemento, actitud y comportacion. E aspectonan aki lo contribui na desaroya e conscientisacion empresarial y ‘soft leadership skills’ di e futuro lidernan. Cu e programa aki, participantenan lo haya e oportunidad pa haya sa diferente strategianan nobo y “tools” nan practico cu nan por usa diariamente. E Professional Development Program ta un programa di 1 aña, cu ta consisti di 10 workshops, enfocando ariba e siguiente ‘soft leadership skills’ esencial pa e futuro lidernan: 1. Emotional Intelligence / Inteligencia Emocional 2. Conflict Management / Maneho di Conflicto 3. Coaching 4. Presentation Skills / Habilidad pa Presenta 5. Creative Leadership / Liderazgo Creativo 6. Motivation and Inspiration / Motivacion y Inspiracion 7. Change and Culture Management / Maneho di Cambio y Cultura 8. Time Management / Maneho di Tempo 9. Communication / Comunicacion 10. Strategic Thinking / Pensamento Strategico Banda di e workshopnan menciona, e participantenan tin e oportunidad di haya cuater sesion individual di coaching facilita door di Grant Thornton Aruba. Durante e sesionnan di coaching, Grant Thornton Aruba lo juda e participantenan con pa pone e topiconan di e

workshopnan den practica. Ademas, e particpantenan lo haya cinco tarea individual unda nan lo mester aplica e topiconan di e workshopnan. Na final di aña di e Professional Development Program, tur participante lo ricibi, durante e ceremonia di clausura, un certificado di participacion for di Grant Thornton Aruba. Si bo ta un organisacion cu ta cla pa compromete na desaroyo di bo futuro lidernan, no perde e oportunidad aki y tuma contacto di biaha cu Grant Thornton Aruba. Pa mas informacion por subi riba e pagina di Facebook: Grant Thornton Aruba, of e pagina riba LinkedIn y Instagram. Tambe por tuma contacto cu nos Consultant Licenne Boekhoudt na telefon 5221645 of nos Senior Manager Shelby Maduro na 5221644, of manda un email na [email protected]

Comments

comments