Grant Thornton Aruba ta organisa webinars ariba tereno di IT

Na comienso di februari Grant Thornton Aruba a lansa su servicionan nobo ariba tereno di IT. Den cuadro di esaki Grant Thornton Aruba ta organisa un serie di webinars cu diferente topico di IT. E prome webinar lo tuma lugar diarason awor, dia 3 di maart, cumindando di 2:30 PM – 3:30 PM. E topico di e webinar aki ta “IT Assessment & IT Heatmap”. E schedule di e webinars cu ta sigui ta:

10 maart, 10:00 AM – 11:00 AM cu e topico di “IT Function Optimization”. E webinar tocante “Cybersecurity and Third-Party Assessment” lo tuma lugar dia 17 di maart di 10:00 AM pa 11:00 AM. Y e ultimo webinar lo tuma lugar dia 24 di maart, di 10:00 AM pa 11:00 AM cu e topico di “Business Continuity Plan, Disaster Recovery Plan and Incident Management”.

Tur e 4 webinars aki di IT ta gratis, pero mester registra pa esaki nan. Por subi nos pagina di Facebook pa asina haña e link di registracion.

E team di profesionalnan di Grant Thornton Aruba ta cla pa brinda ayudo na negoshianan ariba diferente tereno manera impuesto, auditoria, payroll, conseho, accounting compliance y mucho mas. Bo ta interesa pa sa mas con nos por asisti bo pa logra e metanan di bo compania? Pa mas informacion por manda un email na [email protected] Tambe por sigui nos ariba rednan social, Grant Thornton in Aruba.

