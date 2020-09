Grant Thornton Aruba a colabora cu Fundacion Pa Nos Comunidad den conexion cu GT in the Community

Diasabra ultimo e staff di Grant Thornton Aruba a haci un donacion monetario y a bin hunto pa asina paketa 30 pakete di cuminda y producto di hygiena pa famianan registra na Fundacion Pa Nos Comunidad.

Grant Thornton Aruba den conexion cu GT in the Community cual ta e dianan global di Corporate Social Responsibility 2020 di Grant Thornton International, a partner cu Fundacion Pa Nos Comunidad pa asina duna sosten na e bon trabou cu e Fundacion aki ta hacienda pa tur e famianan normalmente y mas ainda awor den e temporada di Covid-19.

Cada aña na September, tur e firma nan di Grant Thornton rond mundo ta participa y ehecuta proyectonan comunitario y boluntario pa asina demonstra nan compromise cu e comunidad local unda nan ta operando. E obhetivonan ta: actua, compromete y comparti, sigur balornan fuerte pa un sociedad.

E aña aki pa GT in the community mester a evalua con pa haci e servicio pa nos comunidad y tog cumpli cu e reglanan en conexion cu Covid-19. Den pasado e proyecto aki a wordo dedica na cas di nos grandinan na San Nicolaas y Oranjestad di S.A.B.A. y tambe un proyecto cu Stichting “Ja Ik” pa studiantenan di E.P.I. cu e tema di liderazgo y con pa nan kere den nan mes y empodera nan mes riba e caminda di exito. Mester remarca cu pa e aña aki, GT in the community kier tabata mas cerca di e famianan cu ta pasando den momentonan dificil y tog brindanan un ayudo y pesey e escohencia pa haci e donacion di “maandpakket” pa e famianan aki via Fundacion Pa Nos Comunidad.

E compromiso di Grant Thornton Aruba ta pa sigui contribui na nos comunidad paso e ta algo cu ta den nan cultura corporativo. E exito di un comunidad ta midi precisamente cu e compasion y accion di tur e personanan den e comunidad.

Grant Thornton kier a gradici tur su empleadonan cu a bin participa den GT in the Community boluntariamente pa haci esaki posibel y ademas ta felicita Fundacion Pa Nos Comunidad y tur boluntario di Fundacion Pa Nos Comunidad cu desde inicio di e pandemia ta hacienda un tremendo trabou pa asina assisti tur esnan cu mester di esaki durante e temporada aki. Un isla, un Aruba, un Comunidad, GT in the Community 2020.

