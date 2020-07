Grandioso Rifa di Barracudas Aruba

Mayornan y directiva di Barracudas Aruba, club di landamento artistico a organisa un grandioso rifa cu e meta pa recauda fondo pa competi na e competencia international Cancun Open 2020 cu lo tuma lugar dianan 2 – 7 di juni 2020. Lastimamente debi na Covid19 e planes nan a schuif y lo dedica e fondonan aki pa competencianan internacional den 2021.

Mayornan cu ayudo di sponsor a logra segura 15 premio pa ofrese e comunidad di Aruba mas incentivo pa yuda nos atletanan logra nan meta. E sorteo lo mester a tuma lugar diasabra 25 di april 2020, pero awo e FECHA NOBO ta 25 di juli na e pool di Savaneta, Pisina Olimpico Roly Bislik pa 8:00pm. Lo saca e premionan via tombola: Weekend Stay na Hyatt Place Aruba, Inverter 12.000 BTU Air conditioner di AirTech, UTV Tour for Two (2) di Fofoti Tours, Palm Pleasure for Two (2) di De Palm Tours, Gift Certificate di Aqua Grill US$100, Silver Package: 12 classes for a month di Muscles and Lungs CrossFit, Silver Package: 12 classes for a month di Muscles and Lungs CrossFit, Gift Certificate di Setar N.V., Gift Certificate di The Cinemas, Gift Certificate di Fantastic Gardens, Gift Certificate di Flora Market, Gift Certificate di Trash by Ronchi, Gift Certificate di TriBike, Gift Certificate di Citgo Savaneta y Gift Certificate di Plaza Bookshop.

Nos atletanan tawata activo bendiendo bukinan di rifa y kier a gradici e comunidad di Aruba pa e cooperashon den yuda nan logra nan meta. Lo saca un relato cu tur ganador di premionan den media local y riba e pagina di facebook di barracudas aruba.

Barracudas Aruba desde 1974 a introduci e comunidad di Aruba na e bunita deporte di landamento artistico cu e meta principal pa brinda atletanan oportunidadnan pa desaroya y prepara nan mes den e deporte pa competencianan international.

#barracudasaruba #artisticswimming

