Diadomingo awor GLW Foundation ta organisando un fundraising event pa yuda su candidatanan cu lo mester viaha pa representa Aruba na nivel International. For di 10or di mainta te cu 6or di atardi lo tin benta di CakeBox, Snackbox, Pan cu Ham di Pasco, Jhonny Cake cu Keeshi y Bacalao, Nuggets, Aros con Pollo, Sopi Carni y Sopi di Galiña, Tambe lo tin cos dushi manera Kuki di Lerchi, Cocada y Pan Dushi , Pa refresca garganta lo tin refresco, juice, awa y cerbes bon frieuw. Tambe lo tin algun mesa disponibel pa por sinta hunga y comparti un rato. Tambe lo tin un box disponibel si ta desea di haci un donacion na nos hobennan.

GLW Foundation ta den pleno preparacion pa salida di Miss Teen Aruba International Tara van der Werk y Little Nuestra Belleza Aruba Elise Heronimo cu lo Sali diadomingo 19 di October pa Punta Cana pa asina representa Aruba na Nuestra Belleza International cual Tara lo competi den categoria Teen y Elise den categoria Little. Ambos candidata ta preparando pa asina representa Aruba a lo maximo. Pa Loke ta Jehdaeiah Flanegin e lo representa Aruba den luna di Maart na Mexico pa Teen Turismo Cultura International y Qryna Alleyne lo representa Aruba den Teen Turismo Mundial cu lo tuma lugar na Punta Cana.

GLW Foundation ta invita pueblo di Aruba pa pasa bishita nan diadomingo awor dia 5 di October na Club Primavera ( conoci como Club Portugues) pa asina pasa busca algo dushi di come, unda no mester cushina y aporta na un bon causa ya cu e candidatanan aki lo representa ARUBA den exterior.