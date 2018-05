Grandioso Feria di Papiamento pa celebra cu Papiamento ta cumpli 15 aña como idioma oficial

Diescinco aña pasa, riba dia 21 di mei 2003, gobierno di Aruba a acepta e decreto di ley cu a haci Papiamento y Hulandes e idiomanan oficial di Aruba. P’esey aña 2018 a bira Aña di Papiamento.

E echo cu Papiamento, idioma materno di 70% di poblacion di Aruba, ta reconoci como idioma oficial, tin un nificacion masha grandi mes pa e idioma como tal y pa nos pueblo. E idioma aki a sobrevivi 300 aña di negligencia y opresion. Kier a elimin’e, a prohibi den scol, e alumno por a haya castigo si e maestro tend’e papia Papiamento, su propio idioma, figura bo. Pero Papiamento a sobrevivi e maltrato ey y ta aworaki mas fuerte cu nunca. E ta un herencia sumamente valioso cu nos mester proteha, cultiva y pasa pa e generacionnan despues di nos. Papiamento ta cargado di nos historia y cultura. Papiamento ta e conexion entre e miembronan di comunidad Arubiano.

Ta na grandi mester celebra e di 15 aniversario aki. No cu un charla y un brindis so, sino cu un feria den cua pueblo por cera conoci cu diferente aspecto di Papiamento.

Si semper bo a kere cu no tin material di scol na Papiamento, awel, Departamento di Enseñansa tin un exposicion di kita sombre na e feria aki den e sala grandi di Fort Zoutman. Tin les y charla cortico cu lo kishiki bo pa haya sa mas di Papiamento. Y bo sa cu nos tin basta wega di mesa na Papiamento masha interesante mes? Na nos feria tin un seccion caminda bo por hunga e weganan aki. Y bo tin gana di hunga pele, djul, trom, jacks manera temp’i nos tempo? Si bo kier djis sinta wak cine na Papiamento, esey tambe por. Bin scucha storia den tur sorto di forma y tende nos poetanan declama nan poema. Musica, canto y baile no por falta. Bendemento di buki, presentacion di buki, demostracion di algun artista, artesania. Bo por mira hasta un musical. Nos historia y naturalesa tambe ta haya atencion. Y e cushina di The Old Cunucu House lo percura pa ningun hende no pasa hamber.

E feria aki ta cubri un area historico cultural di Playa cu ta encera Fort Zoutman, Plaza Padu, parkeo di Censo y e edificio di Cosecha.

Fundacion Lanta Papiamento a haya cooperacion di Departamento di Cultura, Departamento di Enseñansa, Fundacion Museo Arubiano, Cosecha, Instituto Pedagogico Arubano, Muchila Creativo, Fundacion Promove Cultura, Biblioteca Nacional Aruba, Grupo Corector di Papiamento, Fundacion Rancho, Stimaruba y di masha hopi boluntario. Nos ta gradici nan tur inmensamente pa nan dedicacion y nan amor pa nos idioma Papiamento.

Ta un feria cultural, educativo, recreativo, pa un y tur, pa grandi y chikito, diferente, pa nos celebra nos Papiamento. E feria aki ta tuma luga diasabra, dia 19 di mei 2018, di 4.00 pa 10.00 or pm.

No ta cobra entrada. Un boca bisa otro.

Comments

comments