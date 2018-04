Grandioso Baseball Bingo organisa pa Aruba North Little League

Diasabra dia 5 di mei proximo, bou iniciativa di Aruba North Little League (ANLL) den colaboracion cu Aruba Center Little League (ACLL) y Aruba South Little League (ASLL) ta organizando un Baseball Bingo den club caiquetio cu ta priminti di bira uno grandioso. Premionan atractivo por wordo gana e anochi aki caminda e full card lo ta e premio Grandslam di 2000 florin cash den bo man. E pitcher (1), catcher (2), primera base (3), segunda base (4) y shortstop (5) lo tin premionan di 250-florin cada un. E tersera base (6) ta 750-florin y outfield (left 7, center 8 y right 9) lo ta premionan di 250-florin. Na total lo wordo hunga 10 wega y despues di 5 wega lo tin un pauze caminda ta presenta tremendo “doorprizes”.

Registracion lo ta pa 6’or di atardi y e evento mes lo cuminsa pa 8’or di anochi ariba diasabra 5 di mei. Prijs pa ticket ta 10-florin y un buki completo ta costa 100-florin. Little Leaguers nan di Aruba ta gradici tur esnan cu ya caba a sostene e meta di e evento aki y ta haci un apelacion na comunidad en general y na comercio pa por sigui duna nan aporte na e deporte di baseball.

E evento tin e meta pa yuda draai e campeonatonan di categorianan 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/4 y 15/16 y cubri gastonan envolvi den representa Aruba akinan mes y den exterior. Tur hungador di Little League tin buki disponibel y si nan aserca bo, bisa nan: “Si – mi ta yudabo!”

Bar y cushina lo ta bon surti cu cuminda nan manera aros con pollo, sopi oester, sanger yena, y mucho mas. Nos beisbolistanan lo ta presente pa asina por sirbi e publico cu ta yudando realisa nan metanan den e deporte di baseball.

Pa mas informacion por bishita nos riba facebook: @ANLL.ARUBA

Comments

comments