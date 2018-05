Grandioso baratio na El Louvre Witec

EL Louvre Witec den Arendsstraat tin diferente productonan obtenibel na bon prijs. Ademas di esaki, El Louvre Witec, pensando ariba e consumidor su cartera, tur luna nan tin nan baratio di te cu 75% ariba diferente productonan. E prijsnan ta alcansabel pa tur cartera.

E baratio ta na oficina di El Louvre Witec mes, cual ta situa na Arendsstraat 11, net banda di Oranjestad Laundry.

El Louvre Witec ta habri di dialuna pa diabierna, for di 8 or di mainta pa 12 or di merdia, y di 1 or y 30 di merdia pa 5 or y 30 di atardi.

Consumidornan, pueblo di Aruba en general, bay tira un bista ariba tur loke El Louvre tin di ofrece.

