Grandeza di Bo Pueblo ta Su Gran Cordialidad

Skirbi pa Clyde Harms

Nos tur ta orguyoso di e frase aki di nos himno nacional. Pero tin biaha, den nos rabia, nos ta lubida cordialidad y nos ta haci of bisa cosnan cu tal bes despues ta duel nos. Esaki ta pa recorda nos tur di lo ke ta ser spera di nos como Arubiano cordial.

Den un matutino a sali un remitido cu segun mi a crusa e liña di civilismo, lenguahe cu ta instiga odio contra Hulandesnan-Europeo kendenan ta forma un parti grandi y importante di nos comunidad. Na hopi pais awendia actonan cu ta instiga odio contra otro ta ser considera castigabel.

E remitido ta dirigi na un bisiña Hulandes-Europeo pa kende e skirbido ta uza e apodo “MACAMBA” (cu mayusculo) den un forma odioso. Tambe mi ta sinti odioso cu e skirbido ta remata cu e generalizacion “Macamba ta conoci pa ta discriminador, imperialista, mal rasa…” Discriminador, imperialista? T’asina nos mester cataloga e frère y zusternan cu a percura pa e formacion intelectual, musical, cultural y deportivo di varios generacion di Arubiano? T’asina nos mester cataloga e doctor y zusternan na San Pedro Hospital cu a percura pa nos cuido medico pa hopi decada? T’asina nos mester cataloga e pastor y domineenan cu a percura pa nos spiritualmente? Mal rasa? E creadornan di nos himno, Lampe, Wever y Booi ta di mala rasa? Boekhoudt, Croes, Goedgedrag, Tromp, Pietersz, de Veer, Raven, etc., etc., ta di mala rasa? Hopi di nos lidernan den tur aspecto di nos bida ta descendiente di e rasa aki. Por Dios, dos dia prome cu nos ta celebra Dia di Rey, rey di Aruba tambe, e palabranan aki no ta pas.

Na Hulanda tin miles di nos hobennan cu ta studia. Kico nan mester pensa ora cu nan lesa declaracion asina? Ora cu nos mester specialistanan den medicina, educacion, gobernacion, financia, technologia, etc. ta na Hulanda nos ta busca nan. Lenguahe odioso asina ta dificulta reclutamento di e specialistanan.

Tambe mi ta kere inhusto e frase “nos no ta haci manera bo raza (sic) cu ta benta nan mayornan den un bejaardenzorg (sic)”. Mescos cu aki na Aruba y otro paisnan di mundo, mayoria di e Hulandesnan tambe ta busca e miho cuido pa nan mayornan. Mescos cu aki na Aruba, tin famia cu pa un rason of otro, no por cuida nan mayornan na cas, nan ta busca un lugar caminda nan ser stima por haya un bon cuido. Pa bisa cu e rasa Hulandes ta “benta” nan mayornan den un cas di cuido di anciano ta mustra falta di emocion humano. Mi ta ripiti, mi no ta reacciona riba e pleito entre e dos partidonan, pero contra e lenguahe cu ta instiga odio cu a wordo uza den e remitido.

E generalizacionnan aki riba ta resultado di un pleito, pero lastimamente mi ta ripara cu hopi Arubiano ta generaliza contra diferente nacionalidad den medionan di comunicacion social ultimamente. Si un Venezolano comete algo ilegal, “saca tur Venezolano y no laga ningun mas drenta”; un tienda Chines ta wordo sanciona, y mesora ta sali un declaracion cu “Chinesnan ta sushi”, cu tin demasiado Chines, Hindu,etc. Moralmente generalizacionnan asina no ta husto ni corecto. Lago nos no lubida: Grandeza di nos pueblo ta nos gran cordialidad. Feliz dia di Rey!

[email protected]

Comments

comments