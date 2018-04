Gran progreso cu introduccion di intervencion di cardiologia

Despues di varios aña trahando riba e proyecto aki, Dr. Horacio E. Oduber Hospital awor por opera pashentnan cu ta sufri di obstruccion of ceramento di ader. Hopi pashent na Aruba cu mester opera curason ta haci esaki via e proceso conoci como PCI esta “Percutaneous Cornary Intervention”; un cirugia cu ta haci uzo di catheter.

Dr. Casper Laclé, cardiologo local ta splica cu awor pashentnan cu ta sufri di curason por ricibi tratamento den e compleho specialmente pa intervencion di cardiologia. E dokter despues di a mira con e adernan ta cera, por habri nan via un PCI. Ta haci e procedura di catheterisacion via brasa of arteria na pia, unda ta pasa un catheter chikito na e curason via e adernan. Asina via e catheter ta pasa un waya y un ‘balon’ of un ‘stent’ riba dje, depende e necesidad. E stent ta un tubo cu ta wordo poni den e ader pa asina por habri e ader di curason y alivia y normalisa e fluho di sanger.

E catheterisacion riba e prome pashentnan cu a pasa den e compleho aki a bay bon. Dr. Laclé a duna di conoce cu e prome pashent a sufri un ataca di curason y e tabata interna den hospital caba. “El a bay hopi bon y e ta contento”, asina e specialista a duna di conoce. E servicio aki ta nifica cu no mester manda pashentnan cu drenta Hospital cu un ataca di curason den exterior mas cu Air Ambulance. Aki na Aruba mes lo atende nan asina cu nan drenta Hospital despues di sufri un ataca di curason.

Otro pashentnan cu ta sufri di dolor na pecho of cansancio, tambe ta ricibi e yudansa door di habri e adernan. Den futuro lo no ta necesario mas pa manda centenares di pashent pa exterior p’e tratamento aki. “Nos ta kere cu e ta un beneficio masha grandi mes pa tur pashent na Aruba”, dr. Laclé a duna di conoce. E compleho nobo tin aparatonan hopi sofistica unda cu por mira tur detaye con e adernan ta paden; e imagennan ta coresponde direct na aparato di radiologia. Hospital di Aruba ta e prome den Latino America y Caribe cu tin e funcion ey integra den e asina yama “Cathlab”.

E specialista cu ta haci Interventie Cardiologie na Hulanda, dr. René van der Schaaf di Onze Lieve Vrouw Gasthuis di Amsterdam, a duna di conoce cu nan, hunto cu e Academisch Medisch Centrum na Hulanda y Hospital di Aruba a acorda cu e institutonan Hulandes ta guia e implementacion di e proyecto grandi aki. A percura pa e planning di dos camber di intervencion nobo y tambe pa guia dos cardiologonan local pa specialisa pa intervencion. Dr. Laclé aña pasa caba a cuminsa specialisa den esaki cerca e instituto na Amsterdam y ta hayando e guia necesario pa por haci e proceso di intervencion aki na Aruba. Lo sigui opera pashent bou guia di specialistanan top di Hulanda pa despues di 2 aña dr. Laclé y tambe dr. Dennert caba di specialisa y asina por opera independiente akinan na Hospital di Aruba.

Pabien na comunidad di Aruba pa e progreso grandi aki den cuido medico!

