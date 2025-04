Desde december 2019 nos di AZV a introduci e AZV app. E AZV app a reemplaza e carchi di AZV (e carchi di plastic), esta e “ZorgPas”. Den nos administracion nos ta wak cu tin un gran cantidad di cliente cu ainda tin un ZorgPas y ta haciendo uzo di esaki.

Carchi ta caduca

AZV ta informa tur asegurado cu tin un ZorgPas cu fecha di vencemento den 2025 pa tuma nota cu una bes e carchi di plastic caduca, AZV no ta traha un carchi nobo mas. Awor ta mas facil! Descarga e AZV app y asina haci uzo di bo digiZorgPas. Esey ta e carchi digitalisa via e AZV app.

Kico mi responsabilidad ta?

Como asegurado di AZV bo mester por prueba cu bo tin un polisa valido di AZV; pues semper ta bon pa bo tin bo AZV app y via e AZV app bo ta mustra bo digiZorgPas. Den caso cu bo no tin un celular of bo no tin wifi na e momento cu bo mester bishita un instancia medico, a palabra cu e dunado di cuido cu pa facilita e proceso, bo por presenta (mustra) un ID valido (sea paspoort, cedula of rijbewijs) tambe. A base di bo ID valido e dunado di cuido ta controla si bo ta asegurado di AZV y cu polisa ta valido.

Kico ta e responsabilidad di e dunado di cuido?

E dunado di cuido tin e responsabilidad pa controla cu cada servicio cu e ta duna ta pa un cliente “legitimo” di AZV. Pa esaki e dunado di cuido ta haci uzo di un webportaal speciaal cu ta disponibel pa e dunadonan di cuido. Riba e webportaal e dunado di cuido por check bo datonan y e valides di bo polisa. A base di e digiZorgPas of e ID valido cu abo ta

presenta, e dunado di cuido ta controla cu e cliente su dilanti ta e persona corecto y cu e tin su seguro di AZV valido.

Descarga e AZV app

Den caso cu bo no tin e AZV app ainda, por descarg’e y instal’e riba bo cell. Tambe ta posible pa añadi bo yiunan of un familiar den bo digiZorgpas. Riba nos website (www.azv.aw) tin un cantidad di video di instruccion cu por yuda bo cu esaki. Pero naturalmente bo lo por yama nos na 5279900 pa nos yuda bo. Of pasa personalmente na nos oficina cu ta keda na Rumbastraat 21, di dialuna pa diabierna di 7:30am-4:00pm.