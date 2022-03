Dia 18 di maart den oranan di anochi lo tuma lugar e estreno di un produccion mahestuoso pa celebra nos dia nacional.

“Cancionnan di mi bida” ta un iniciativa pa brinda un homenahe na Lurena Schwengle, un compositor Arubano cu a compone cancionnan dedica na Aruba cu a keda marca den mente y curazon di miles di persona.

Asina tambe nos ta cuminsa pone mas enfoke riba e balor di nos compositornan local cu tur tempo a compone cancionnan cu a inspira nos y alegra nos.

Durante e estreno di “Cancionnan di mi bida” pueblo di Aruba lo por disfruta di presentacion di un elenco fenomenal di streanan Arubano manera Arianne Westerburger, Arelys Franken, MTCHLL, Usha Arends, Emilene Boekhoudt, Argeline Henriquez, Javinah Besselink, Jelitza Croes, Jeanedy Semeleer, Edjean Semeleer, Jerwin Hernandez, Gigi Linarez, Buddy Vesprey y Rocco Franken. Tur, compaña pa un orkesta magnifico cu lo laga nos disfruta di un nivel musical excelente.

Nos ta invita bo pa sintonisa “Cancionnan di mi bida” dedica na Lurena Schwengle dia 18 di maart, cuminsando 9’or di anochi na TeleAruba canal 13, Canal 22 of Nos Isla tv canal 23.

Tambe riba paginanan di Facebook: Go Cultura Foundation, UNOCA y Edjean Semeleer.

Por disfruta di esaki tambe via e pagina di YouTube di Edjean Semeleer.

Cu hopi orguyo UNOCA, Fundacion Go Cultura, Bodegas Papiamento, Papiamento Rum, New India Assurance, WEB Aruba N.V., El Gaucho Restaurant y Ministerio di Finansa y Cultura ta invita bo pa disfruta di otro produccion musical excepcional presenta door di nos artistanan local.

