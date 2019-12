Gran apertura di 5 O’Clock Somewhere Bar & Grill awe diabierna na Renaissance Marketplace

Awe, diabierna dia 6 di december ta haci apertura di 5 O’Clock Somewhere Bar & Grill situa den Renaissance Marketplace. Usualmente diabierna atardi 5’or ta keda identifica como orario pa celebra Happy Hour; sinembargo pronto Aruba lo ta den un estado mental contento tur dia! E concepto di Margaritaville ta duna publico un ‘excuus perfecto’ pa celebra Happy Hour diariamente, ofreciendo dushi musica, bites, cocktail y bebidanan perfectamente elabora. E bar rustico y trendy lo ta un sitio ideal pa sinta den grupo di amistad y disfruta merdia, atardi of anochi.

Ora holoshi marca 5’or di atardi ta celebra!

Pa awe diabierna, lo tin musica live di Honeypot y Aruba ta invita pa yama bon bini na loke pronto lo bira conoci como e sitio pa Meet & Greet tur 5’or di atardi. Ta p’esey riba su prome dia lo haci apertura di 5 O’Clock Somewhere Bar & Grill pa exactamente 5’or di atardi- no yega laat! Di acuerdo cu Carlton Ho Sing Loy manager di 5 O’Clock Somewhere Bar & Grill lo ta ‘the place to be’ pa despues di trabou, combersa y relaha. “Hopi di nos awendia ta pone nos bida social na di dos lugar. Cu e bar aki nos kier duna tur hende, tur dia un excuus pa relaha y socialisa na un sitio cu un atmosfera trendy , ofreciendo musica bibo y e mihor ‘cocktail and bites’ den nos centro di ciudad”.

Un menu varia y excitante

Lo ofrece un menu cu ta varia entre aperitif(nan)popular manera chicken wings, y porcionnan di ‘Tequeños’, ‘Seafood Ceviche’ of un ‘Empanada de Pollo’. Tambe, e seccion di Burgers lo ta bon representa cu esunnan tradicional pero tambe esunnan cu pronto lo bira conoci manera e ‘Aruban Cuban’, cu ta elabora cu Black Forest Ham, y pulled pork sirbi cu banana chips den banda. Disfruta di platonan manera ‘Jalea Mixta’, un mix di fried seafood, y Aruba su propio Keshi Yena. Loke sigur ta hala atencion ta e cocktailsnan, e variedad grandi di Margarita’s y e bebidanan frozen. Lo tin un motibo tur dia pa bishita 5 O‘clock Somewhere Bar & Grill, dialuna lo tin Margarita Monday, diamars tin Tito’s Tuesday cu wings na $1 henter dia, diaranson Wing It Wednesday, diahuebs Throwback Thursday cu Back to the 80’s , diabierna entre 5’or y 7’or lo ofrece $4 Balashi & Chill draft, $5 House Wine y $5 un seleccion di Margarita & Cocktails, diasabra Who’s to Blame cu cocktailnan na $6 y diadomingo Chill Down Sunday – cerbes Chill na 2 for 1.

Lo ta 5’or di atardi, tur ora!

5 O‘clock Somewhere Bar & Grill ta un concepto inspira pa letra y bida di cantante, compositor y escritor Jimmy Buffet y ta mantene un estilo di Margaritaville; semper lo ta 5’or di atardi! E bar rustico den aire liber situa den curazon di Renaissance Marketplace lo sirbi bar bites, tremendo cocktail y hopi musica. Lo tin Happy Hour diariamente entre 5’or y 6’or y parti anochi entre 10’or y 11’or, ta nifica cu semper tin algo pa celebra e dia na e bar cu ta combina un estilo di bida relahante, energetico y fun. Bishita www.facebook.com/5somewherearuba pa mas informacion y cuminsa pone bo mes na altura siguiendo @5somewherearuba. 5 O’Clock Somewhere Bar & Grill lo ta habri tur dia for di 12’or di merdia pa 12’or di marduga den curason di Renaissance Marketplace.

