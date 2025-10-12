Palabra di gradicimento na representante di veld di Bubai pa brinda nan espacio pa asina e accion di Baki den Bario, bira un biaha mas un exito rotundo. Diasabra mainta tempran, cu poco awasero, habitantenan di e area a presenta cu nan desperdicio pa asina deshaci di esakinan den baki.
Prome Minister Mike Eman tambe presente na Bubali, hunto cu City Inspector, DOW, Ecotech, Serlimar y Carentsa pa asina brinda e comunidad e oportunidad, sin costo alguno, pa benta nan sushi afo.
Un temporada cu sigur gran mayoria di e comunidad ta den limpiesa di nan cas pa e temporada di fiesta na caminda. Un gran parti di desperdicio a bin di comercio, club, scolnan cu tambe a probecha y presenta cu pickup yen di desperdicio.
Premier Eman a indica riba e spirito comunitario, e bon comun ta bibo y fuerte na Aruba. A tene cuenta cu e acogida, mirando cu a presenta un gran cantidad di ciudadano e diasabra aki, pa extende e orario di e accion pa asina laga tur hende deshaci di nan sushi.