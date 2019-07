Graf subteraneo haya cu wesonan di miles di persona den buskeda di menor perdi

CIUDAD DI VATICANO, Vaticano – E wesonan aki a wordo haya danki na inspeccionnan den e area di e Colegio Teutonico, cualnan a cuminsa despues di cu Ministerio Publico di Vaticano a habri e grafnan di dos prinses Aleman, cualnan a resulta di ta bashi.

Un grupo di dokternan forense a inspecciona diasabra dos graf subteraneo den e santana Teutonicovaticano como parti di un investigacion den e caso Emanuela Orlandi, yiu di un empleado di Vaticano cu a desparece misteriosamente na 1983, tempo cu e tabata tin 15 aña segun e corant oficial di Santa Sede, Vatican News.

E experto genetico Giorgio Portera, cu a participa den e operacion den representacion di famia Orlandi, a informa na AP cu cu el a wak miles di wesonan di mas di un decena di individuo, tanto di adulto como mucha.

“Nos kier sa pakico y con e restonan a yega eynan”, e specialista a señala, confesando cu “nan no a spera di haya asina hopi “.

E restonan mortal a wordo saca for di e graf y someti na un evaluacion inicial. P’awo, no por bisa cuanto tempo e autopsia/analisis post mortem di e wesonan lo por dura, segun e vocero di Santa Sede, Alessandro Gisotti.

E grafnan subteraneo a wordo haya danki na e inspeccionnan den e area di e Colegio Teutonico unda cu e santana di e mesun nomber ta ubica, cualnan a cuminsa despues di cu Ministerio Publico di Vaticano a habri e graf di e dos prinsesnan Aleman, Sophie von Hohenlohe y Charlotte Federica di Mecklemburg, kendenan a fayece den e prome mita di siglo XIX (19), den respuesta na un carta anonimo ricibi den verano pasa cu’n potret di e graf y e frase “Busca unda e angel ta”, pero no a haya nada niun skelet.

Comments

comments