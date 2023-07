E siman aki Prome Minister a ricibi bishita di Nadien Phillip kende recientemente a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM). Durante di su bishita, Nadien a conta Prome Minister di su tesis titula: “Leadership Frame of Aruba’s Prime Minister During the COVID-19 Pandemic 2020-2021. A study on how Aruba was lead thru adversity”, cual el a defende exitosamente.

E estudio cu Nadien a haci ta tocante e liderazgo di Prome Minister Wever – Croes durante di e pandemia COVID-19. Nadien a splica cu el a entrevista lidernan di organisacionnan gubernamental y no-gubernamental, y tambe personal di oficina di Prome Minister. Pa analisa e informacion, Nadien a haci uzo di un framework yama: “The Four Frame Model by Bolman & Deal”, cual ta dividi e concepto di liderazgo den 4 diferente categoria esta: (1) Structural Frame, (2) Human Resources Frame, (3) Symbolic Frame (4) Political Frame.

Impacto positivo

For di e investigacion cu Nadien a haci, por a conclui cu Prome Minister a desplega un estilo di liderazgo varia “Multi-Frame”. Pues Prome Minister tabatin un acercamento diferente pa atende diferente aspecto durante e pandemia. Esaki por cierto ta loke e desaroyadornan di e framework tambe ta recomenda. Ademas, e estudio a mustra cu e liderazgo di Prome Minister tabatin un impacto positivo riba e tareanan diario di e organisacionnan durante crisis.

A base di e resultadonan di e investigacion, Nadien a propone diferente recomendacion pa organisacionnan por ta miho prepara den caso di crisis “crisis management policies”, entre otro: Pa percura pa tin un structura di trabou cla difini cu tur empleado sa nan tarea y proceso di comunicacion. Esaki ta promove eficiencia, union y planificacion di trabou. E siguiente recomendacion ta pa practica empatia. E estudionan a mustra cu lidernan cu ta accesibel y habri pa feedback ta mas aprecia durante crisis. Un otro recomendacion ta pa tin un vision fuerte cu ta conecta cu e maneho durante crisis, sin perde bista di futuro pasobra esaki ta yuda pa e team keda enfoca riba e meta comun.

Prome Minister a finalisa gradiciendo Nadien pa e estudio cu el a realisa cual ta documenta experiencianan di un periodo dificil cu Aruba y mundo a pasa aden. “Mi no tawata sa cu Nadien tawata trahado riba e topico aki pa defende su tesis, aunke si mi tawata cu el a entrevista hopi persona rond di mi. Ora cu Nadien a conta mi kico tur el a haci, el a yena mi cu hopi emocion. Pasobra Aruba completo a pasa momentonan duro y dificil durante e pandemia, hopi sacrificionan a wordo haci pa nos tur. Mi no a spera di haya un buki na mi honor pa e liderazgo cu mi a hiba durante e periodo aki, pero e ta yena mi cu un satistaccion hopi grandi cu tur esnan cu a traha duro durante e pandemia, ta haya un reconocimento asina”, Prome Minister a expresa.

E estudio aki ta yuda pa documenta e historia di e periodo di adversidad mas dificil cu nos pueblo a pasa aden den nos era moderno, temponan duro na unda cada ciudadano a wordo poni na prueba pero a sa di uni, mustra amor y respet pa otro y pa reglanan. Nos a mustra con fuerte y resiliente nos ta como Arubiano. Y awe nos ta mira cu Aruba recuperando como un di e paisnan cu ta recuperando mas fuertemente.

Prome Minister ta desea Nadien tur clase di exito den su carera.