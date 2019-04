Graduado di IPA a bira maestro di aña 2018

“No ta existi un formula pa ta e maestro ideal, practica bo caminda pa perfeccion” – Nicole Villada

Recientemente Nicole Villada, maestra na St. Fransiscus College, a ricibi un Appel di Oro. Esaki ta un Premio Nacional di Excelencia den Enseñansa na Aruba.

Prome cu juf Nicole a cuminsa eherce e profesion di maestro e tabata studiante na IPA. Na aña 2013 juf Nicole a start cu e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario. Durante su di dos aña el a scoge pa specialisa su mes den e edad di 4 pa 8 aña y na 2017 ta logra termina su estudio cu exito.

Juf Nicole a experiencia e transicion di studiante di IPA pa ta su so para den klas como uno emocionante, cu hopi reto y satisfaccion. Segun juf Nicole durante estudio un studiante ta adkiri conocemento tanto den e parti teoretico, como practico, sinembargo ora bo para dilanti di klas ta e momento unda bo lo uza tur conocemento pareu. E ta bisa cu como maestra e mester por guia su klas di 29 mucha. Tur cu diferente contexto social, cultural, economico y cu diferente problema personal. Sin laga afo cu tur dia nan ta bin cu nan ‘bateria’ na 100%. Fuera di les bo mester tene na cuenta cu di un of otro manera tur esakinan tin efecto riba e prestacion di e mucha den klas.

Durante bo añanan di estudio na IPA bo ta haci stage na diferente scol preparatorio y basico. Segun juf Nicole, for di e prome aña caba bo ta haci stage cerca diferente maestro y bo ta experiencia nan manera di duna les. “Door di esaki bo sa exactamente cua ta e habilidadnan cu bo lo kier tuma over y asina forma bo mes y crea bo propio estilo di duna les.”

Structura den klas, comunicacion cu mayor y creatividad ta e hermentnan cu segun juf Nicole un maestro mester tin.

Structura den klas

Juf Nicole ta gusta structura den su klas. Durante su prome siman di aña escolar e ta dedica un siman completo na regla y palabracion den klas cu su muchanan. “Unabes cu bo tin esaki fuerte e ta dura bo e aña escolar completo y e lesnan ta bay na un manera mas efectivo y eficiente.” Tambe e ta bisa cu door di duna su muchanan tarea den klas e muchanan ta sinti cu nan tambe tin e responsabilidad pa tur cos por cana bon den klas. Alabes bo ta crea un sentido di union den e klas.

Comunicacion cu mayor

Pa juf Nicole un bon relacion y comunicacion cu mayor ta sumamente importante pa e bienestar y desaroyo di su muchanan. E ta mantene e mayornan na altura di tur tarea cu e muchanan tin pa medio di un groupchat via Whatssap. Esaki ta crea un sentido di confiansa cerca e mayornan y ta hacie mas accesibel. Banda di esaki juf Nicole tin un pagina di Facebook Juf Nicole na unda e ta comparti potret y video di e lesnan cu el a trata durante siman. “Unabes bo traha pareu cu mayornan e desaroyo di e mucha ta bay super lihe!”

Creatividad

Pa e profesion di maestro creatividad ta esencial. “Mas creativo un maestro ta den su lesnan, menos trabao e tin. E muchanan lo siña hopi mas facil y lihe”. Tambe el a menciona cu no ta tur ora mester mara creatividad na un material cu ta tuma hopi tempo y of gasto pa desaroya. E esencia di creatividad ta pa e material ta atractivo y cu e ta capta atencion di e muchanan.

Tips pa futuro maestronan

Pa e transicion di studiante pa maestro bay mas suave posibel juf Nicole ta conseha tur studiante di IPA pa trata di haci bo stage na e scol na unda bo kier traha of pa “studeer af” na e scol. “Bo ta crea un vinculo cu e team cu ta pone cu e comienso di e aña escolar nobo ta bay efectivamente”. Tambe e ta menciona cu e ta habito usual cu durante bo prome aña bo kier tin tur cos bao di control, pero por pasa cu esaki no ta e caso. Esaki ta pone cu bo mester ta flexibel y adapta bo mes na tur situacion inespera cu presenta.

“No ta existi un formula pa ta e maestro ideal, practica bo caminda pa perfeccion.”

IPA ta felicita juf Nicole cu su logro y ta desea juf hopi pasenshi, amor, sabiduria y creatividad pa sigui eherce e bunita profesion di maestro. Masha pabien!

