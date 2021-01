Graduacion Dorainne Danies pa Bachelor of Arts den Organization, Governance, and Management

13 di Januari Dorainne Danies a defende su tesis exitosamente riba plataforma di Zoom pa e comision di graduacion cu tabata consisti di dr. Mieke de Droog, Yolanda Richardson M.Sc y mr. Kathy Paskel-Ruiz, director di DIMAS. Dorainne ta e di tres candidato cu haci su presentacion final via Zoom.

Dorainne a cuminsa Organization, Governance, and Management (OGM) na 2016, ela haci un intercambio na Universidad di Utrecht na 2019 y e mesun aña ela haci su pasantia na WEB Aruba. E titulo di e tesis ta: “Enhancing Quality of Service in the Public Sector in Aruba: Needed 21st Century Skills and Training of Civil Servants”. Dorianne den su tesis a investiga cua habilidad sector publico ta rekeri di su empleadonan, cua habilidadnan e empleadonan ta domina y cua habilidadnan nan mester mehora pa cumpli cu e demanda di e clientenan. Tambe e graduado a investiga con e tres preguntanan aki ta relata cu e habilidad pa duna un bon calidad di servicio y ehecuta y facilita e proyecto pa introduci un sector publico cu procesonan electronico esta ‘E-Governance’. Den e resumen di e tesis a bin dilanti cu e empleadonan ta haya cu nan ta domina diferente habilidad, pero nan mes ta indica cu nan mester entrenamento riba diferente tereno. Un ehempel ta comunicacion interno y externo. Otro ehempel cu a bin dilanti ta cu en berdad e habilidad cu ta rekeri pa un empleado publico por ehecuta nan trabao y tarea ta caracterisa como e habilidadnan di siglo 21 (21st Century Skills). E habilidadnan aki cu mas ta rekeri segun esnan entrevista ta entre otro inteligencia emocional, e habilidad di coordina cu otro persona y e habilidad di soluciona problema compleho. Esaki ta algun di e habilidadnan cu ta necesario pa maneha retonan y facilita oportunidadnan.

Dorainne a entrevista 14 participante tanto na CENSO como na DIMAS pasobra e dos organisacionnan aki ta duna servicio directo na e pueblo di Aruba diariamente y ya nan a cuminsa cu e proyecto pa digitalisa e sector publico (E-Governance). Nan por sirbi como ehempel pa identifica ki entrenamento ta necesario pa mehora servicio den e era nobo y un servicio digitalisa y mas agilisa.

Dorainne ta e di 46 graduado cu a prepara su mes como un profesional den e area di ciencia di organisacion (organisatiewetenschappen) y administracion publico. Dorainne su deseo y plan ta pa sigui pa un Masters den futuro. Pa awor e ta bay goza di un vacacion cortico y sondea cua programa riba nivel di Master e ta bay pe.

Universidad di Aruba, particularmente e departamento di ‘Organization, Governance, and Management’, ta felicita Dorainne cu e logro aki.

Pa mas informacion tocante OGM, bishita e pagina di Universidad di Aruba na http://www.ua.aw/OGM y e pagina di Facebook @UniversityofArubaOGM.

