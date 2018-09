Grabacion di un violacion grupal difundi riba rednan social

TOULOUSE, Francia- Polis di e ciudad Frances di Toulousse a habri un investigacion penal pa “violacion agrava den grupo”. Esaki ta bin despues di cu’n video a aparece ariba rednan social unda cu cuater homber ta violan un mucha muhe. Le Figaro ta informa.

Agresornan a ataca e victima di 19 aña na salida di un discotheek diasabra ultimo, y e grabacion a wordo difundi via Snapchat y Twitter dialuna. E hoben a declara na autoridadnan cu nan a secuestr’e y no ta descarta cu e hoben lo a wordo droga.

Actualmente agentenan ta investigando no solamente e violacion, pero tambe e grabacion y su difusion ariba rednan social.

Comments

comments