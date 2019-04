Google Maps e mina di oro cu Alphabet kier explota

Tecnologia

Casi 1 biyon di persona ta uza Google Maps, algo cu e gigante tecnologico Alphabet ta probechando na su maximo pa explora maneranan nobo pa saca probecho economico di e servicio popular di mapa lansa na 2005.

Ora bo ta na un luga desconoci ya no kiermen cu bo mester tin un mapa grandi pa orienta bo mes of tin cu puntra na cada skina pa un ubicación desde cu e aplicación aki ta existi, cual uzo ta wordo perfecciona cada biaha.

Asina tambe Maps a duna un servico principalmente gratis y sin propagando desde 14 aña pasa. Pero esaki a bin ta cambiando según anunciantenan a logra yega satisfactoriamente na su usuarionan a trabes di Maps.

Asina ta cu e aplicación awo ta destaca ubicacionnan patrocina y ta mustra listanan adicional di pago ora cu e personanan ta busca stationnan di servicio (p.e. gasolinestation), cafeteria of otro negoshinan cercano. Incluso ora cu e ta midi e distancia di un punta pa otro, e ta sugeri e app di transporte ya cu’n tarifa calcula pa tenta usuarionan pa bay cu miho comodidad y den un tempo mas cortico.

Pa facilita e buskeda y pa saca probecho economico sin satura e nabegacion, esunnan di Mountain View a aumenta e cantidad di icons di acceso rapido den e opcion “explore nearby”. Te cu awo, e tres opcionnan anterior tabata presente hunto cu un di cuater yama “mas”, pero awo el a wordo amplia te un total di ocho icons.

E novedad grandi ta wordo aplica tambe a wordo aplica den resalta e puntonan di recreacion, manera bar, evento, parkenan den bisindario y di mes, hotelnan mas cerca pa pasa un anochi of un fin di siman den un luga determina. Maps parce di ta cla pa e sistemanan di publicidad di Google cuminsa saca placa for di loke tabata un gigante di data sin explota.

Cu e informacion obteni di otro servicionan di almacenamiento (storage) di datonan di Google, e compania ta propone recomendacionnan personalisa cu base den su contacto, barnan recurente, restaurantnan cu e ta frecuenta y su interesnan. Cu solamente click ariba e icon ‘Explore’ na e parti abao di e pagina di e app di Maps, e por sugeri un panaderia vegan, mientras e ta bisa cu “parce cu bo tin interes den loke ta vegetariano”.

Loke e compania kier logra ta cu agregando mas dato over di luga y negoshinan na Maps, esaki lo haci cu lo pasa mas tempo uzando e servicio. Esaki lo haci’e sumamente atractivo pa anunciantenan. Según usuarionan spera mas di Maps, Google lo tin espacio adicional pa introduci mas propaganda.

Durante e ultimo dos añanan, Google a purba tambe pinsnan promocional, cu no ta nada otro cu puntonan di paso dorna cu e marca di un anunciante cu ta aparece ariba e mapa, independientemente cu si e usuario a busca e negoshi aki of no, e ta hay’e durante e nabegacion.

No obstante, ta existi e posibilidad di cu e iniciativa di Google Maps, ta hiba Google na obstaculonan regulatorio creciente debi na e recopilacion di datonan, standardnan di privacidad y e negoshi di propaganda. Saca mas probecho economico for di Maps, unda miyones di persona ta comparti informacion personal diariamente, lo por provoca un escruntinio mas grandi.

