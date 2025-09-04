Comunidad di Aruba ta invita cordialmente tur adulto mayor, nan famia, cuidado y profesional den area di salud y estilo di bida pa uni na e Golden Age Expo 2025, un punto di encuentro di un dia totalmente dedica na bienestar y pa empodera nos hendenan 60+. E evento lo tuma luga diasabra awo 6 di september 2025, for di 8:00am te 2:00pm, na Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino na Palm Beach.
Golden Age Expo ta un plataforma cu ta hala atencion riba actividad fisico, nutricion, conexion social, plan di pension y independencia den bida di adulto mayor. Tur esaki lo tuma e forma di standnan informativo, screeningnan di salud, workshopnan di estilo di bida y momentonan di entretenimento—cu e fin cu cada bishitante por sali cu conocemento practico y inspiracion pa un bida mas activo.
Entre e participantenan confirma por menciona Cas Marie, Compra, Cruz Cora, Hospital, CEDE y Buurtzorg, Sausalito Café Aruba, entre hopi otro. E mensahe di fondo ta cla: bo proximo capitulo por cuminsa aki mes, den un ambiente cordial y accesibel pa tur hende. FCCA (Fundacion Cas pa Comunidad Aruba) lo t’ey pa brinda orientacion y informacion riba vivienda y otro servicionan relevante pa adulto mayor.
Esaki ta fortalece e mision di e evento pa conecta persona di cualkier edad cu recurso practico y apoyo real, mientras ta enfatisa dignidad y autonomia den tur etapa di bida. Por cumpra entrada adelanta na stacion di Citgo Essoville pariba di Brug, Palm Beach na Noord y Boulevard na Playa.
Pa adulto mayor, e expo ta ofrece inspiracion y herment pa keda activo; pa famia y cuidadrnan, ta un opcion unico pa papia cara a cara cu experto y organisacion local; y pa profesionalnan di salud y bienestar, ta un oportunidad pa hiba conocemento nobo bek pa nan clientela. Un bishita cortico por cambia un habito, y un habito por cambia un bida—e Golden Age Expo ta crea precies pa esaki.
Pon’e den bo agenda pa diasabra mainta: un ora di bo tempo por habri henter un mundo di oportunidad pa bo, bo mayornan of suegronan y tur dushi adulto mayor. Nos ta warda bo na Hilton Aruba, pa biba den bienestar, conexion y alegria e añanan di e tercer edad. Pa mas informacion y pa un preview bishita e pagina di Facebook: Golden Age Expo.