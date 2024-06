Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta anuncia cu masha orguyo cu GOL Airlines, un aerolinea Brasilero, lo start vuelo directo saliendo for di Guarulhos–Governador André Franco Montoro International Airport (GRU) na São Paulo pa Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. GOL ta cuminsa bula pa Aruba desde dia 18 di december 2024. E vuelo ta uno di distancia largo, pues ta consider’e un long-haul flight di seis ora y mey.



Cu e adkisicion di e ruta nobo aki, e ta bira e di cuater hub pa Aruba den Latino America, cu ta inclui Panama, Colombia, Peru y awo Brasil. GOL Airlines ta e di 28 aerolinea pa uni den itinerario di e aeropuerto di Aruba. E ruta GRU-AUA ta bira e di 32 ruta pa Aruba.“E logro aki ta bin danki na trabou den ekipo, di henter e ekipo comercial di Aruba Airport Authority, trahando di cerca cu partnernan manera Aruba Tourism Authority y Ministerio di Turismo. Ta algun aña caba nos tin ta buscando tur forma pa yega na e mercado aki, cu ta masha interesante y prometedo pa nos isla”, asina Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive na Aruba Airport Authority a duna di conoce na momento di e anuncio. “Nos no ta cla ainda, pasobra nos ekipo ta sigui traha incansablemente pa por logra mas ruta, mas aerolinea y cu mas frecuencia, banda di haci tur esfuerso pa atrae avionnan mas grandi cu mas capacidad di pasahero”.

Vuelo non-stop Brasil-Aruba

Cuminsando desde high-season den luna di december, GOL Airlines lo conta cu tres vuelo semanal, riba dialuna, diaranson y diasabra saliendo pa 3:30pm for di GRU y yegando 9:00pm na AUA. E vuelo ta dura un total di 6 ora y 30 minuut opera pa un avion modelo B737-8 MAX cu capacidad di 176 stoel. E pasashi ta cuminsa na 230 dollar pa one way ticket Brasil pa Aruba.

Hopi opcion pa conexion

Asina bo yega São Paulo for di Aruba, bo tin un variacion amplio di otro destinacionnan cu GOL Airlines por hiba bo den Brasil mes. Pensa riba GIG (Río de Janeiro), CNF (Belo Horizonte), BSB (Brasilia), POA (Porto Alegre) y MAO (Manaos). Algun di e ciudadnan importante den São Paulo ta Campinas, Jundiaí, Sorocaba, São José dos Campos y Santos.

Latino America ta sigui crece

Aña pasa Aruba a conta cu no menos di 250.377 asiento disponibel for di e mercadonan den Latino America. Esey riba su mes caba ta representa un crecemento di 24.2% ora compar’e cu aña 2022, ora cu nos a yama bonbini na 201.525 pasahero. Na tur Aruba a conta cu casi 49 mil stoel mas riba e rutanan aki, pa cual ta spera mas crecemento e aña aki, cu vuelonan adicional cu nos ta conociendo mientras cu pa fin di aña nos ta habri un ruta nobo, cu sin duda lo impacta e cifranan pa aña 2025.

Hub pa Argentina

Un di e mercadonan cu sigur ta interesa Aruba masha ta esun di Argentina. Ainda no tin vuelo directo pero Argentineronan ta yega Aruba via e hub di Panama, Colombia of Peru. AUA Airport ta contento di tende cu di e vuelo aki di Brasil ta premira cu 25% di tur e stoelnan lo ta ocupa door di Argentineronan cu ta pasa Sao Paolo y sigui nan vuelo pa Aruba.

Tocante GOL Airlines

Gol Linhas Aéreas ta un aerolinea Brasilero cu sede na Río de Janeiro. Gol ta e di dos aerolinea mas grandi y importante di Brasil y e di tres di Latino America, contando cu un 37% di e mercado domestico Brasilero y 15% di e mercado internacional di Brasil. Na Brasil, e ta e aerolinea mas grandi den e mercado domestico y e di dos den e mercado internacional despues di LATAM Brasil. El a crece durante aña 2006 despues di expande su presencia den e region bulando pa diferente destinacion regional manera Argentina, Peru y Chile. E aerolinea tin un acuerdo di cooperacion cu Air France-KLM pa e vuelonan entre Sur America y Europa. A funda Gol Airlines na aña 2000 y dia 15 di januari 2001 a cuminsa cu su actividadnan. Na aña 2004 Gol a transporta 11.600.000 pasahero, esaki ta un 20% di e mercado aereo Brasilero.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na casi 3 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 79% ta di Merca y Canada, 14% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

