Gobiernonan regional ta re-afirma compromiso pa proteha e lama Caribe celebrando 35 aña

Otro siman e Gobiernonan di Caribe extenso lo re-afirma nan compromiso pa proteccion y uzo sostenibel di e recursonan marino y di e costanan di lama di Caribe. Esaki lo tuma lugar den cuadro di e Conferencia di e Partidonan pa loke ta trata Convencion di Cartagena, e unico acuerdo legal cu ta mara e partidonan pa proteccion y desaroyo di lama di Caribe.

E Oficina encarga e Convencion, cu base na Jamaica, ta percura pa e Conferencia di Partidonan reuni cada dos aña pa revisa e logronan, aproba e siguiente plan y presupuesto di trabounan, y tuma decisionnan clave riba e trabounan. Lo tene tres reunion intergubernamental virtual desde 26 te cu 30 di juli 2021, presidi pa Gobierno di Barbados.

E evento di un siman ta inicia cu e di 5 Conferencia di Partidonan tocante e Protocol cu ta Concerni Polucion door di Fuentenan y Actividadnan Terestre cual a wordo ractifica pa 15 pais den Caribe. Barbados ta e pais cu mas recien a duna su compromiso politico pa e acuerdo aki, ratificando esaki den juni 2019. E partidonan miembro di e Protocol di Polucion Marino ta spera di aproba, entre otro, e Strategia Regional pa Reduci Polucion di Nutrientenan, intercambia ideanan riba e establecimento di gruponan di trabou nobo pa fortalece e trabou di e Protocol y con pa mehora conocemento, maneho di data y informacion riba polucion marino.

E puntonan di reunion lo sigui cu e di 11 Convencion di Partidonan pa e Protocol cu ta concerni Specially Protected Areas and Wildlife (di 11 SPAW COP) cu lo tuma luga dia 27 di juli. E 17 Partidonan miembro di e Protocol aki, lo discuti e problemanan, manera Stony Coral Tissue Loss Disease y ocean acidification, cual ta menasa e biodiversidad marino den e region, mescos cu e establecimento di gruponan di trabou cu ta engrandece e conservacion di mamifero marino, turtuganan, coralnan y piscanan cu ta come yerba di lama, entre otro. Ademas e delegadonan lo revisa e actividadnan nobo y prioridadan pa conservacion y maneho di biodiversidad, como tambe e conexionnan cu iniciativanan global similar.

Di 28 pa 30 di juli, e di 16 Convencion di Partidonan y e di 19 Reunion intergubernamental di e Caribbean Environment Programme lo enfoca pa repasa e estado di actividad tuma pa e Oficina y Partidonan miembro den e ultimo dos añanan, yuda e Estadonan Miembro pa recupera miho di e pandemia di COVID-19, pone prioridadnan y aproba e plan di trabou 2021-2022, y enforsa e lasonan di e Estadonan Miembro y partnernan.

E Convencion pa e Proteccion y Desaroyo di Medio Ambiente Marino di e Region Caribe extenso, miho conoci como Convencion di Cartagena, a keda ratifica na aña 1986 pa promove e proteccion y desaroyo di e medio ambiente marino den e region Caribe extenso. Desde e dia ey, ela keda ratifica pa 26 pais. E Oficina di e Convencion tambe ta brinda apoyo na Gobiernonan pa logra e retonan global manera Sustainable Development Goals, SAMOA Pathway, y actividadnan relaciona cu United Nations Decades on Ecosystem Restoration and Ocean Science for Sustainable Development.

Voznan di Partidonan Miembro:

Iniciando UN Decades on Ecosystem Restoration and Ocean Science, con abo lo describi e rol di e Convencion di Cartagena pa yuda bo pais logra e metanan di e campañanan aki?

“E Convencion di Cartagena y su protocolnan ta apoya Partidonan Miembronan cu nan esfuerso pa logra e metanan di UN Decades on Ecosystem Restoration and Ocean Science door di provee un Plataforma pa adopta boluntad politico, mobilisa recursonan, crea capacidad, identifica sinergianan, y intercambia ideanan riba nivel regional. Hopi di e UN Decades ta complementa directamente e implementacion di e Convencion y su protocolnan y vice versa. Por ehempel, ambos UN Decade of Ocean Science y e LBS Protocol ta bringa pa un oceano mas limpi unda fuentenan di polucion ta keda identifica y elimina.”

Samantha Dowdell, United States of America

“E esfuerso pa logra e metanan di UN Decades on Ecosystem Restoration and Ocean Science por wordo logra como pais Aruba of como esfuerso conhunto di Caribe extenso. Luchando pa esfuersonan conhunto den region pa implementa restoracion di ecosistemanan, nos por logra un resultado mas eficiente y impactante. Actualmente Aruba ta enfoca riba restoracion costal y marino pa medio di implementacion, estudio y monitor e awanan di costa y implementacion di Areanan Marino Protegi. E proteccion di e habitatnan cerca di costa ta depende grandemente riba estudio basa riba ciencia pa mantene of mehora e medio ambiente marino pa un ecosistema di coral mas saludabel, areanan tapa di yerba di lama y ecosistema di e matanan di mangel. Dependiendo riba estudio a base di ciencia ta yuda establece informacion cu ta di bon uzo pa mas decisionnan den maneho pa mehora regulacionnan tocante calidad di awa, reduci fuentenan di polucion terestre, proteccion di especienan y menasanan pa cambio di clima. E metanan di e campaña y conocemento di e Convencion di Cartagena mester wordo comunica y canalisa den nos comunidad pa por establece cambio di actitud y asina crea un movimento global.”

Gisbert R. Boekhoudt, Aruba

