Gobierno y pueblo di Aruba a hereda un situacion financiero desastroso

Den conferencia di prensa di Gobierno di Aruba diahuebs mainta, Prome Minister sra Evelyn Wever-Croes a elabora riba e tres violacion cometi pa e Gobierno di AVP cu ta hustifica tres KB pa e Gobierno anterior bisando cu esaki ta e realidad cu e Gobierno actual a hereda di Gobierno di AVP, e realidad cu sr. Mike Eman a laga pa e comunidad di Aruba. Un situacion financiero hopi malo. Prome Minister a bisa cu Gobierno a wordo avisa di esaki pa diferente institutonan finaciero.

“IMF a avisa nos. CAFT a avisa nos. Standard and Poor’s a avisa nos. Fitch Ratings a avisa nos. Hulanda a avisa nos. Esaki ta demostra con serio y delicado e situacion aki ta y no ta algo nobo”.

E mandatario di nos pais ta bisa cu den un situacion asina, dos cos por wordo haci. Sea bo ta haci nada of bo ta haci algo. Si nos no haci nada, kico ta e consecuencianan di esaki?

“Si nos no haci nada, e riesgonan ta hopi grandi. Un riesgo ta cu Aruba lo haya un KB cu lo haci hopi dolor. Pero e dolor di mas grandi ta cu nos lo perde nos credibilidad financiero riba mercado internacional door di no haci nada.

Cada aña cu tin un deficit por ehempel di e aña aki cu ta na 275 miyon, bo tin pa fia placa pasobra si tin un deficit ta pasobra no tin suficiente entrada pa pag’e. Mester fia placa pa paga e gastonan di Gobierno. Y si no por fia placa pasobra nos no tin credibilidad y confiansa den nos pasobra nos no ta haci nada pa soluciona e situacion, e ora nos no tin placa pa paga. AZV lo no haya placa pa manda pashent den exterior. Comerciantenan no ta haya placa cu Gobierno debe nan pa muebles of servicionan duna na Gobierno y por yega asina leu cu lo no tin placa pa paga salarionan di ambtenarnan. Kiermeen door di no haci nada ta hinca nos den riesgonan enorme cu ta hinca nos den mas problema.

E otro cos cu nos por haci ta haci algo. Gobierno di Aruba a dicidi cu nos ta bay haci algo. No pa tene Hulanda contento sino pasobra Aruba merece.

Desde e prome dia di gobernacion, Gobierno ta preparando kico ta locual nos tin cu haci y con nos tin pa haci’e. Nos ta finalisando e plan cu nos ta bay presenta. Minister di Finansa, sra Xiomara Ruiz-Maduro ta bay Hulanda dialuna benidero despues di e celebracion di Himno y Bandera pa sigui atende cu e tema aki. Otro siman Gobierno lo bay presenta kico ta e plan, unda nos ta bay y kico ta locual nos ta kere cu mester sosode na Aruba pa nos pone ordo bek.

Tin hopi speculacion y ansha pa haya sa kico ta bay bin. Pero esakinan no ta cosnan cu lo yuda nos awo aki. Aruba tin un Gobierno hopi responsabel cu ta pensa su pasonan bon y kier sa kico e efecto di cada paso ta. Y asina cu ta cla cu e plan, lo anuncia esaki y lo splica tambe kico e efectonan lo ta.

Mester ripiti cu e situacion no ta facil pero si hopi doloroso. Nunca mi tawata tin e deseo como un Prome Minister pa pasa den e circumstancia dolorso aki. Ora ta campaña y ta den politica, tin un vision y soño pa e comunidad. Bo kier combati pobresa, yuda muchanan pa nan tin un miho futuro, bo kier yuda mamanan soltera y nos grandinan. Pero e realidad ta cu nos tin cu atende cu e situacion financiero prome pa nos por haci loke nos tin cu haci.

Gobierno y Aruba henter a hereda un situacion cu no ta facil. Talves Gobierno no ta papia suficiente di esaki pa no keda papia di cosnan negativo tur biaha. Pero e situacion cu nos a hereda no ta humanamente posibel pa atene na reglanan. Esaki ta un situacion demasiado cruel loke cu e Gobierno anterior a haci contra e comunidad di Aruba. E dolor cu a wordo causa y cu tin cu wordo causa a consecuencia di un mal gobernacion. Gobierno actual ta un Gobierno responsabel cu ta trahando riba e plannan pa un solucion mas husto pa e problema aki y pa atende esaki cu madures”.

