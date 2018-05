Gobierno trahando pa soluciona problema na Parke Arikok

Minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduder ta splica cu despues cu a ricibi un carta cu 43 firma di e trahadonan cu ta contra e maneho actual di parke, nan a tene un reunion cu e directiva di Parke Arikok pa asina atende cu e asunto aki. Sr. Oduber ta splica.

A base di e carta cu gobierno a manda pa e directiva, gobierno ta sinta na mesa ta atende diferente puntonan. Incluyendo e puntonan di e trahadonan. Lo mester duna e espacio y respet necesario pa cu e negociacionnan aki, cu ta tumando luga.

Dentro di mas o menos 2 siman lo tin un conclusion di e combersacionnan cu ta andando entre e bestuur y gobierno. A pesar di esaki, ta parce cu e trahadonan ta totalmente contra di e directiva actual, pero na final di dia no ta bay pa e pensamento di e minister, e trahadonan of e bestuur so, pero ta bay na bienestar di eParke cu ta e ‘Algemeen Belang’. Na momento cu yega na un fin na e combersacionnan, e ora lo por tuma tur e puntonan na consideracion pa yega na un decision.

Pero e situacion tin atencion di gobierno na e momentonan aki y atencion hopi serio, mirando e carta cu a manda ultimo pa e directiva, cu ta papia lenguahe hopi cla, segun Sr. Otmar Oduber, minister encarga cu Parke Arikok.

