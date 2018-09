Gobierno tin responsabilidad pa soluciona e retonan cu Aruba ta enfrentando

Nos pais ta pasando den retonan grandi. Gabinete Wever-Croes no tin e culpa di tur loke ta socediendo na Aruba, pero nos tin e responsabilidad si pa enfrenta e retonan y soluciona e problemanan.

N’e momentonan aki, Aruba no tin mester di hendenan cu ta tira culpa riba otro of hendenan cu no kier a carga nan responsabilidad y cu awo si direpente kier sali y bisa cu nan ta cla pa carga nan responsabilidad awo si. Awo ta e momento cu nos tur mester uni como un solo pueblo y enfrenta e retonan hunto.

RETONAN SOCIAL:

Nos a enfrenta retonan social enorme den nos pais. Y ainda nos ta enfrentado e retonan aki. Mesora Gobierno a bin cu un crisis plan social. A busca asistencia di e instancia internacional UNICEF. Poco Poco Gobierno ta haya e sosten y ta gosa di e confiansa atrobe cu un tempo nos tawata gosa di dje.

RETONAN ECONOMICO:

Nos a enfrenta retonan economico. E crecemento economico casi no tawata visibel na Aruba si no tawata pa tursimo. Gabinete Wever-Croes awo tin un vision cla, tangible, concreto y realistico. No visionnan di pilarnan enormemente grandi cu no ta realisa nan mes. E vision di Gobierno ta contene 5 area tangible cu nos tur por traha hunto y saca benificio pa Aruba.

RETONAN FINANCIERO:

Ainda nos tin retonan financiero. Nos ta gradici na Dios cu nos ta riba e bon caminda pa sali di e retonan aki. Nos tin un plan financiero y ta hayando sosten pa cu esaki. Ainda nos ta den negosacion cu Hulanda pa finalisa e discucionnan riba supervision y no cumplimento cu leynan. Gabinete Wever-Croes ta conta cu e asistencia di IMF ainda na Aruba. Nos a haya asistencia di Worldbank tambe. Di e manera aki, Gobierno ta poniendo orden den tur e temanan cu antes no tawata haya atencion debido.

E reto di mas grandi den nos situacion financiero ta keda e gastonan di personal cu tin preocupacion di Gabinete Wever-Croes. E enfasis den e dianan cu a pasa y e dos simannan venidero lo ta e areglo di VUT pa empleadonan publico cu ta sinti cu nan ta cla cu nan carera como ambtenaar, por tuma e decision pa bay cu VUT. Aparte di VUT, tin varios desicionnan y pasonan tuma pa baha e gasto di personal.

Gabinete Wever-Croes a cumpli cu e palabacion cu lo yega na e deficit pa otro aña di 25 miyon florin cu ta 0.5 porciento. Teniendo na consideracion cu e aña aki nos tawata un un deficit di 130 miyon florin, y bahando e gastonan nos a logra un deficit di 25 miyon florin, pueblo por comprende e magnitud di e trabounan cu a wordo haci.

Gabinete Wever-Croes tin su retonan. Pero un reto no mester bira un problema. Un reto ta un posibilidad pa busca un solucion. Den cada reto, Gabinete Wever-Croes a bin cu un plan, un vision y un determinacion pa soluciona nan.

Mi kier gradici tur esnan cu ta sostene nos vision y cu ta gana e confiansa bek den Gobierno aki na Aruba y internacionalmente. E sosten y confiansa di boso tur ta duna nos animo pa nos continua. Y hunto nos ta trece bek progreso y bienestar pa Aruba.

