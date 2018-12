Gobierno tin plan pa institui “Vak Team” pa combati adiccion

Pa otro año FADA tin un plan pa ataca e situacion di adicion di droga den barionan, pasobra ta conoci cu esaki ta alarmante tambe. Presidente di FADA, Juendel Sprok a mustra cu apesar cu e no ta cay bao di a FADA e ta na altura cu Gobierno ta biniendo cu un plan cu diferente diciplina den dje caminda lo bay traha mas ambulante. Pues ora sosode algo riba caya of drenta un melding bo ta haya cu e team aki, cu yama Vak Team ta bay na e sitio y ta actua di biaha. Asina aki ta traha tanto na Hulanda como na Merca.

A bay Boneiro tambe algun siman pasa caminda por a wak e sistema aki traha y e tin resultadonan tremendo. Loke ta pasa ta cu na Aruba e sistema di adicion ta cu ta hinca e adictonan ambulante den clinica of den centronan y asina ta purba forma pa duna nan tratamento. Na Hulanda na Boneiro y na Corsow a compronde cu lo bay cuminsa cu esaki tambe caminda ta bai caminda e adicto ta, den su mesun ambiente, pues riba caya y poco poco bota gara su confianza y asina e mes ta bini pa haya su tratamento.

Mester corda cu esaki no ta pa kibra e centronan sino pa traha conhuntamente. Y ta conoci cu tin hopi adicto cu ta riba caya ainda pasobra nan no tin interes pa bai un centro pasobra nan kier keda den nan ambiente, den na nucleo. Pese’y cu e vak team aki ta un manera pa ta riba caya y yega na nan mas facil y por duna nan e atencion necesario y ora gana nan confianza nan mes ta bai den centro pa completa na regabilitacion. Esaki ta e plan cu Gobierno tin pa yuda combati cu adiccion, E vak team aki no lo bay cay bou di Departamento Social, sino bao di un departamento totalmente nobo y nan trabao specifico ta pa bay directamente caminda e adictonan ta frecuenta. E ta un team di profesionalnan entre otro di psiciater, psicologo y otro profesionalnan p’asina ataca e adictonan mas pisa asina. FADA no ta directamente envolvi den e plan nobo aki pasobra e ta e parti curativo y FADA ta traha cu e parti preventivo.

