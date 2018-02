Gobierno tin como prioridad construccion di casnan social

Prioridad di gobierno anterior no tabata construccion di viviendanan social, pa cual Sra. Marisol Lopez- Tromp ta amplia mas ariba esey.

Riba e tema aki Sra. Marisol Lopez a splica cu tin mas cu ocho aña largo unda gobierno anterior no hinca den nan prioridad e construccion di cas social pa esunnan cu menos recurso. Su prioridad tabata obvio pa beautify, haci cierto barionan mas bunita, pa bay verf casnan, y chapi cura den casnan.

E gobierno actual si tin poni como un di su prioridadnan, no solamente a base di e lista di espera cu tey caba, pero tambe naturalmente cu ta un deber di un gobierno, pa percura pa stimula economia pa medio di construccion y percura pa vivienda, facilita terenonan pa e hende por haya un cas, of huur pero en todo caso haya su propio vivienda pa biba.

Esaki a wordo presenta pa minister Otmar Oduber tambe, unda cu a mustra cu e meta ta pa construi un mil cas pa aña, di cual un 200 pa lo cu ta trata casnan di indole social, pa medio di FCCA anto esaki lo ta un meta cu un bes e lo bay cuminsa bay leu, sigur minister lo haya e informacion aki y lo presenta pa henter comunidad. tabata tin hopi proyecto den pasado a wordo traha. Ta tambe proyectonan hopi special, manera cas pa persona cu un handicap por biba riba nan mes, vivienda pa esun di baho recurso, pero esaki no lo tabata un prioridad real pa cu gobierno anterior,anto consecuentemente e lista ta keda crece, cantidad di hende na Aruba a aumenta y lo tin situacionnan critico den e famianan bibando hunto, diferente generacion cu otro.

Finalmente minister a splica cu actualmente tin scarsedad tambe pa loke ta trata terenonan, y esaki lo a atribui tambe na gobierno anterior cu lo tabata tin preferencia pa asigna tereno na algun grupo den particular so , anto nan no ni a construi riba nan. E meta ta construccion, e meta ta pa yega na tin proyectonan pa bo pais. Pero mas bien e minister anterior a permiti pa specula cu tereno anto bou di su nanishi. E minister en cuestion e temp ey no a stop esaki, y tampoco cambia e maneho of bin procedura pa coregi esaki. Actualmente minister Otmar Oduber lo ta bay ta na encargo pa stabilisa departamento di infrastructura y percura pa tuma na cuenta e peticionnan di e pueblo.

