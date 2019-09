Gobierno ta tuma decision na bienestar general di pais Aruba y no a base di bienestar di un compania

Durante rueda di prensa di Gobierno, Minister Otmar Oduber a splica di e ley di Serlimar, contrario di e ley existente di Serlimar, esun cu a bay Parlamento ultimo aki ta permiti pa tin companianan pa recoge sushi residencial. Aworaki ta brinda e oportunidad pa sector priva tambe por haci esaki bou di cierto condicionnan. E aspecto comercial (na hotelnan, negoshinan etc.) cu ta wordo recogi pa 90% door di sector priva ta continua normal sin aumento pa loke ta e tarifa. Minister Oduber a splica cu cambionan proponi ta encera cu a propone pa e turista paga un suma pa dia cu e ta keda na Aruba. For di e punto di bista cu mirando tur e tarifanan cu hotelnan a subi den transcurso di e añanan, ta kere cu tin espacio pa nan paga algo chikito adicional, pa por yuda cu mantenimento di e isla limpi y pa atende cu e sushi. Tambe cu comercio por sostene e trabounan di Serlimar door di contribui cu 300 florin pa aña pa maneho di desperdicio. Gobierno ta den un proceso di ‘limited tendering’ pa SWTF cu ta tumando luga cu 11 compania y e simannan nos dilanti lo haya informacion di esaki. E companianan tin 90 dia pa entrega nan oferta, pa di e forma ey nos tin un maneho general di desperdicio aki na Aruba. Gobierno no ta tuma decision a base di bienestar di un compania. E ponencia di cu si Gobierno bay den direccion di e waste to energy plant, lo significa cu Ecogas y Ecotech ta stop di existi ta falso. Pasobra Ecotech ta keda haci su servicionan. Por lo tanto tur su trahadonan ta keda den servicio. Manera menciona anteriormente, mescos cu e compania ta recogiendo 90% di desperdicio comercial, nan lo keda recoge esaki. Ademas nan ta ricibi e derecho pa recoge sushi residencial. Pa locual ta trata Ecogas cu tin hopi menos trahado, e compania a bin pa brinda/ ofrece gas cu mester a bay pa WEB, un proyecto cu a fracasa y no por a continua pa cual nan a purba re-inventa nan mes. Manera ta conoci, Gobierno a haci uzo di e facilidad den un contract temporal, pa despues tin un maneho general na bienestar di Aruba. Pa evita cu ‘mayan’/ den futuro mester crea dump nobo na Aruba. Minister Oduber a splica cu Gobierno tin un plan, plan A den cual a conduci estudio cu envolvimento di diferente experto local y internacional, NGO y GO. Pa cual tin confiansa den e resultadonan cu a mustra den ki direccion mester bay. Mundialmente paisnan cu ta exporta sushi ta wordo confronta cu Paisnan ya no ta accepta nan sushi mas, indicando cu nan mes tin reto cu sushi. Ora esaki sosode e Pais mester tuma su mesun sushi bek pa bolbe sinta na mesa wak kico por haci cu esaki. Esaki ta un direccion cu Aruba no kier bay aden. Pues esakinan ta desaroyonan cu ta sosodiendo y cual ta ponebo pensa cu si Aruba ta den e situacion aki, kico lo mester haci aki algun aña ora cu contract pa exporta sushi caba y e Pais no kier tuma mas sushi? Lo mester habri e dump un bes mas? Kisas crea un otro den otro bario? Esaki sigur no ta e manera cu Gobierno ta considera como un solucion responsabel y tampoco duradero. Gobierno mester atende cu e situacion aki conforme e raportnan traha y conforme destahonan cu a tuma luga. Pa cual ta spera cu por yega na un solucion mas pronto cu ta posibel, Minister Oduber a termina bisando.

