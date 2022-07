Aruba su economia y finansa publico a keda afecta pa e pandemia di Covid 19. Nos Pais a perde un tercer parti di nos economia den aña 2020, pero Aruba ta recuperando grandemente. No obstante e recuperacion, e pandemia a laga su marca atras den Aruba su finansa publico. Te ainda Aruba su economia no a recupera na e nivel di aña 2019 y huntu cune e entrada pa e caha di Gobierno ainda no a recupera completamente. Banda di un caida den entrada, Aruba su finansa publico a wordo aun mas debilita pa e debe grandi di 915 miyon florin cu Aruba mester a traha na Hulanda pa asina por a surpasa e efectonan di e pandemia.

E situacion financiero ta haci hopi dificil pa Aruba tene su mes na e normanan financiero cu a wordo stipula prome cu e pandemia. Debi na e cambio den e panorama financiero y pa evita discusionnan den e esfera di supervision financiero di Aruba, Gobierno di Aruba ta haya prudente y necesario pa traha un Memorando Financiero y Economico nobo. Den e documento aki lo describi e situacion financiero y economico manera cu e ta na e momentonan aki, lo stipula normanan financiero realisabel y lo indica e pasonan cu Gobierno mester tuma pa por yega na un finansa publico manehabel pa Pais Aruba.

Esaki ta e mesun trabou cu Gabinete Wever-Croes a haci na inicio di su gobernacion na aña 2018 den e Financieel Economisch Memorandum FEM cu despues a desemboca den e Protocol cu Hulanda di november 2018. E momento a yega pa Aruba traha riba un FEM 2 cu lo mester sirbi como guia pa nos Pais bay dilanti. Pa e motibo aki e siman aki Minister President y Minister di Finansa a reuni cu e meta pa haya e yudansa necesario pa un FEM2 por wordo traha pa Aruba. Gobierno ta trahando pa por presenta e FEM 2 aki mas pronto cu ta posibel.