Algun gremio comercial a vocifera cu gobierno no ta transparente pa locual ta e cambionan fiscal cu kier introduci proximamente. Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Cultura Señora mr. Xiomara Maduro ta aclarea cu Gobierno ta trahando na un forma transparente na bienestar di Aruba. Pa atende cu e preocupacionnan vocifera recientemente pa algun gremio comercial, e mandatario a tuma contacto cu sra De Groot di ATIA y a splica cu e carta fecha dia 5 di December den cual gremio comercial a trece nan preocupacion a yega oficina di e mandatario dia 13 di December y pesey tabata inposibel pa contesta esaki promer cu gremio comercial a recuri na conferencia di prensa pa trece nan preocupacion dilanti. Minister Xiomara Maduro a trece dilanti cu durante e stakeholder meeting na September ultimo di gobierno a splica caba kico lo bay wordo haci riba e tereno fiscal. A tene cuenta cu e sugerencianan cu a wordo treci dilanti y a base di esaki a haci cambionan. Entre otro, envez di introduci sugar tax y royalties como un fuente ‘nobo’ di entrada pa gobierno, di su banda gobierno a bini cu un otro alternativa pa cubri e suma presupuesta pa sugartax y royalties. Na lugar di esaki gobierno a dicidi di ta bay aumenta e asina yama “deviezenprovisie” cual ta un impuesto cu Gobierno ta cobra pa cambio di placa di afor, cu 0,6%. E ultimo decicion aki no a wordo comparti cu gremio comercial, pero ta un decicion cu Gobierno mester a tuma pa asina por sera presupuesto 2020 pa nos Pais. Por a tuma nota cu tin gremio cu no ta di acuerdo cu e subida aki, pero tur hende mester realisa y tene na cuenta cu gobierno tin un responsabilidad pa tuma decicion na bienester di ful un Pais y no solamente pa un grupo of un sector. Gobierno mester genera entrada pa por sera presupuesto 2020 y logra un surplus conforme e acuerdo cu Hulanda. Minister Xiomara Maduro a trece dilanti cu Aruba ta yena cu risico financiero. Como Gobierno responsabel nos no por djies ignora e risiconan, keda sin cumpli cu norma, laga instancianan internacional downgrade nos pais y pone e risiconan manifesta manera den caso di PPP cu Aruba mester paga e suma di biaha. Si un scenario asina presenta elo kibra nos Pais. Gobierno tin su responsabilidad y mester tuma decision, tin biaha nan ta dificil y no popular. Den toma di decicion Gobierno ta purba duna oido na tur sugerencia di, entre otro, AHATA, pero na fin di dia Gobierno tin cu tuma decision na bienestar di full nos Pais y cu ta cuadra den e meta pa realisa un finanzas publico manehabel pa Aruba. Pa locual ta trata e ponencia di algun gremio comercial cu Gobierno no ta haci nada pa baha gasto di gobernacion, Minister Maduro ta indica cu Gobierno ta trahando riba gasto di personal y riba gasto di interes cual ta e gastonan di mas grandi di Gobernacion. Den cuadro di esaki, Gobierno ta hayando asistencia technico di IMF pa e “Wage Bill”y pa “Debt Management”. Pues Pueblo en general y gremio comercial en particular por ta trankilo pasobra e Gobierno aki ta trahando na un forma responsabel y transparente na bienestar di Aruba.

