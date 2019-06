Gobierno ta sinta na mesa cu Citgo pa por sali di bon for di e contract

Prome Minister Sra. mr. Evelyn Wever- Croes recientemente tabata di biahe durante varios reunion, por a compronde cu den un di e reunionnan aki Citgo a bin ariba mesa. A puntra Minister Presidente kico precisamente kico a para di Citgo.

Sra. mr. Evelyn Wever- Croes durante su bishita di trabou na Washington, el a combersa cu OFAC, unda cu a sali afo cu nan no pidi permiso pa sigui cu e rehabilitacion di e refineria. SI nan a pidi permiso pa e sancionnan di Merca, cu a dalnan duro. A pidi permiso pa wind down, es decir pa stop operacion.

Esaki sigur tabata un sorpresa y ora cu el a bin bek, el a realisa cu no tin mucho cos mas pa Citgo. A institui un comision cu si lo sigui cu Citgo si of no. Pero ta laga expertonan haci nan trabou. Lo sinta cu Citgo na mesa, pa sali di bon di e contract.

E ora ta bay na un area cu’n otro operador di refineria, tin varios cu a manda carta cu ta interesa pa e refineria. Si no logra cu niun di nan, e ora mester tin un plan ariba mesa, di un Aruba sin un refineria, pero e ora cu kico. No por cera e refineria sin otro alternativa.

Tin varios ideanan cu a wordo lansa, pero mester wak cua ta mas realistico, Actualmente e comision ta papiando cu Citgo. Ta papiando ariba e prome parti pa wak si por sali for di otro na un bon manera. Aruba no por afford un caso den cortenan internacional, p’esey ta purba di sali for di esaki na un bon manera.

Pero si no tin e refineria, ken ta responsabel pa haci e limpiesa di e tereno, pa cual Prome Minister a bisa cu esaki tambe tin un mercado pe y lo mester paga pe. Talves tin otro cosnan cu no mester haci un clean up di e luga, p.e. si pone un cantidad di solar panel, cu no mester di un limpiesa profundo. Pero aworaki tur atencion ta ariba e contract cu si ta haya un otro operador pa tuma over.

