Gobierno ta organiza “Super Nova” pa desaroyo di nos mucha muhernan hoben

Minister Presidente Evelyn Wever-Croes a mustra cu e siman di 28 di October pa 1 di November ta keda nombra como Siman di Inovacion. Y esaki no ta un siman di inovacion di Gobierno, sino mas bien un inovasion di Aruba completo. E ta wordo yama ‘Emerse Aruba Invation Week” y ta un siman dedica na proyectonan educativo cu ta andando riba nos pais caba y manera minpres a duna di conoce, no ta algo cu ta Gobierno ta organiza sino ta diferente organisacion cu casualmente den e mesun siman aki a scohe pa haci proyectonan inovativo, conferencianan di inovacion, workshopnan anto nan ta bini hunto pa coordina e diferente eventonan aki y asina traha un programa nacional. Esaki lo bira manera un calender di evento durante siman y naturalmente Fundacion Futura ta purba coordina y publica e diferente eventonan cu tin. Gobierno ta haci invitacion na sector publico, sector priva, NGO’s, studiantenan, comerciantenan, inversionistanan pa bini hunto pa duna bon aporte tambe na e siman aki di “Emerse Aruba Inovation Week”. Segun MinPres Wever-Croes cu e enfoque ta pa tur hende como comunidad ta cu si no cambia cierto cosnan cu ta haciendo no lo logra cumpli cu e metanan cu a pone dilanti como pais pa crea un miho mundo. E metanan aki ta conoci tambe como “Sustainable Goals” pa aña 2030. T’asina cu MinPres kier informa di biaha informa y tambe invita pa un proyecto cu Gobierno si ta organizando dor di Fundacion Futura den e siman en cuestion aki. E yama “Super Nova” y esaki ta bai enfoca riba mucha muhernan den inovacion pasobra siman pasa a celebra dia di mucha muhe y akinan MinPres a sigui bisa cu mester ta hopi sincero pasobra con e trabaonan ta bai ta den futuro, niun hende sa pero loke si nos sa ta cu e trabaonan cu nos muchanan cu awe ta bai scol, ta bai traha den dje, mas di mita di nan no ta existi ainda. “Un cos nos sa cu e materianan Stem cu ta Sciencia, Technologia, Engeneria y Matematica, nan ta bai bira mas y mas e trabaonan di futuro. Y e realidad ta cu aki na Aruba tambe cu aki nan Aruba mas mucha homber compara cu mucha muhe ta interesa den “Stem”. Anto si nos kier pa e hende muher, e mucha muhernan di awendia, tin mes hopi of mas oportunidad cu hende homber den futuro, mester bai haci un inhaalslag. Mester pone atencion na impulsa y stimula nos mucha muhernan tambe pa nan tin interes den e materianan Stem”, asina MinPres Wever-Croes a declara. “Super Nova”, segun minpres, ta bai ta lugar caminda mucha muhernan por bin y asina intercambia di idea, colabora y inspira otro pa haya ideanan nobo. E prome evento di “Super Nova” lo bai ta un estudio estilo “pop up” pues e no ta bai ta un edificio cu ta keda un caminda so y tur hende mester bini eynan. “Pop Up” kiermen cu awe e ta akinan y mañan otro caminda pues cu e intencion pa e ta mas serca di e muchanan posibel. Y asina pasa den tur bario pa duna tur mucha e mesun chens. E prome evento lo bai ta dia 29 di October y MinPres ta haci un invitacion na mucha muhernan di 12 pa 15 aña y e topico lo ta “Stem” y tambe kico Gobierno lo bai haci ta di invita otro hende muhernan cu a studia y ta traha den e materianan aki, esta traha den e partinan technico y nan lo bai combersa cu e muchanan y conta di nan estudio y trabao p’asina purba stimula e mucha muhernan aki pa nan bai e direccion aki. Pues desaroya nos mucha muhernan ta primordial.

