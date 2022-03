Dia 21 di maart, mundo ta para keto na e Dia Mundial di Down Syndrome. Un dia importante pa para keto tambe na e tema di inclusion. Na Aruba nos tin un comunidad grandi cu tin Sindrome di Down. Hopi biaha door di diagnostico, ta wordo poni un label riba nan of nan ta wordo huzga. Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta haci un peticion na nos comunidad, pa cada un di nos duna tur hende mesun oportunidad. “Ta nos hendenan special cu tin habilidad y un curason special. Ban duna nan e trato special cu nan merece y un luga special den nos curason. Mi ta encurasha cada ciudadano pa wak rond di nos, nos famia, amistadnan, y scolnan, y inclui tur hende y percura pa niun hende keda atras.

Pasobra ora nos yuda otronan bay padilanti, ta henter e comunidad ta bay padilanti”, Prome Minister a expresa. Gobierno di Aruba ta enfoca riba inclusion den tur forma. Inclusion den enseñansa den cuido, riba oportunidadnan riba mercado laboral, riba tereno social. Gobierno ta enfoca pa duna nos ciudadanonan cu Sindrome di Down e trato special cu di berdad nan merece. E dia di Sindrome di Down ta wordo promove mundialmente cu bistimento di meyanan di diferente color, meyanan loco. Pa e motibo aki tambe, riba e dia importante aki di conscientisacion, Prome Minister hunto cu coleganan Minister Ursell Arends, Minister Endy Croes y Minister Dangui Oduber tambe a bisti meyanan di diferente color, meya loco, pa mustra sosten na e conscientisacion mundial.“Asina Gobierno di Aruba ta mustra cu papia di Down Syndrome mester bira algo regular y normal den nos comunidad pa asina nos por brasa esnan cu Down Syndrome y brinda nan mas oportunidad den bida aki na Aruba tambe”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

