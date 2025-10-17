Diabierna mainta, Gobierno di Aruba a yama un conferencia di prensa pa asina duna informacion riba un posibel disturbio of mal tempo den Atlantico cu ta moviendo den direccion west. Ta trata te na e momento aki di un posibel ola tropical cu ta acercando nos area den transcurso di otro siman.
Prome Minister Mike Eman a indica cu relaciona cu e situacion di tempo, ta monitoriando e situacion di cerca hunto cu Crisis Management Office (CMO) y Departamento Meteorologico Aruba (DMA). Ta premira pa otro siman diaranson of diahuebs lo por tin algun yobida. Si acaso e disturbio aki haya mas structura, lo evalua e momento cu lo yama un siguiente conferencia di prensa pa tene e comunidad na altura di e posibel cambionan y potencial consecuencia pa nos isla.
Mientrastanto departamentonan di gobierno ta haciendo algun trabou di mantencion den diferente area di nos isla, entre otro Bubali, San Miguel y Keito pa evita cu acumulacion di awa por bay causa posibel molester.
Pueblo por ta trankil cu ainda no ta papia di un formacion di un sistema tropical organisa pero ta urgi comunidad pa monitoria DMA su website oficial www.meteo.aw pa cualkier cambio.
Premier Eman a remarca riba e importancia di anticipa e informacion na comunidad. Teniendo na cuenta e diferente publicacionnan cu ta awendia na alcance di comunidad, ta na su luga pa duna e comunidad e contexto cual tin cu mira e pronostico di tempo.
Gobierno ta pendiente na momento cu e sistema aki drenta nos area y ta premira yobida fuerte y preparando pa soluciona cualkier situacion cu presenta cu nivel di awa.
E sistema ta dos mil kilometer leu di distancia di lama Caribe te ultimo cu a monitoria. Probablidad ta 20/30%. Si bira depresion tropical lo por haya algun impacto chikito. Ta hopi prematuro pa bisa un pronostico exacto pero no tin indicacion di un horcan te na e momentonan aki. Si acaso e disturbio bira un horcan, nos lo ta papiando e ora di horcan Melissa.