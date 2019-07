Gobierno ta lamenta forma no etico di haci negoshi

Lastimamente un bes mas Pais Aruba mester constata cu compania Ecogas no ta publica informacion corecto riba medionan di comunicacion. E imagen utilisa den articulo publica pa e compania, no ta refleha ‘un reunion fructifero’ cu a tuma luga, sino e ta un potret saca durante di e control haci unda cu a constata dump ilegal.

Pa locual ta e situacion di dump ilegal situa na Barcadera patras di e compania, por indica cu Pais Aruba den forma di departamentonan DOW, DNM, DLV y BCI, a haci control di e materialnan deposita patras di e tereno di e ECOGAS den forma ilegal. Por indica cu Gobierno di Aruba fuertemente ta reforsando control riba dumpnan ilegal manera haci na Moko y awor na Barcadera. Na e sitio a constata cu e compania no solamente tabata dump riba su mesun tereno, pero tambe riba tereno di Pais Aruba cual no ta conforme ley.

Pa es motibo, departamentonan concerni a traha nan proces-verbal y a manda esaki pa Ministerio Publico pa e por cana su caminda. Ademas, e forma di opera di e compania ta bay contra di contractnan y acuerdonan haci cu Serlimar. Den e caso aki tambe Serlimar di su banda conhuntamente cu Gobierno di Aruba,lo bai na tuma e siguiente pasonan den e caso aki.

Por ultimo, Gobierno di Aruba ta lamenta cu di e forma aki e compania ta mustra un bes mas cu nan ta haci comercio di un forma no etico, a costo di no solamente bienestar di comunidad, pero di higiena general, como tambe medio ambiente di nos Pais. Ta spera cu por medio di e control, pero tambe por medio di conscientisacion cu Pais Aruba ta reforsando, e compania aki lo por adopta algun forma di haci comercio particularmente pa e aspecto di desperdicio, den forma etico. Pa asina contribui berdaderamente como parti di e solucion pa e problema di desperdicio di Aruba.

