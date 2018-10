Gobierno ta laga hopi di desea ariba entre otro trato y reconocimento di maestronan

Diabierna 5 di cctober, ta celebra ‘World Teachers Day’ conoci tambe como ‘Dag van de leraar’ pero ta remarcabel cu di parti di gobierno, no a skucha algo wordo anuncia di trempan cu tawatin planea caminda ta refleha riba e dia importante aki, miembro di fraccion di AVP, Jennifer Arends Reyes a mustra.

Parlamentario di AVP a sigui mustra cu a yega di celebra e ocasion special aki cu entre otro dedicando un luna henter of un siman na honor di maestronan y Enseñansa kendenan tin un rol asina importante y significante den desaroyo y progreso di nos pais pero no ta mira ningun iniciativa significante di parti di e gobierno actual, pa duna reconocimento na maestronan.

“Nos por a tuma nota cu maestronan ultimo tempo, ta vociferando durante di reunion of sesionnan cera, cu nan ta trahando bou di presion y cu hopi stress.

Por ehempel tin maestronan di Tra’i Merdia kendenan no sa ainda mucho bon, kico ta bay pasa cu nan posicion huridico y tambe tin e grupo di MDC cu ainda tin e preocupacion cu nan ta wordo re-aloca otro caminda of nan ta cambia nan trabou obligatoriamente y casi por bisa cu sin nan kier keda cu nan trabou, nan mester tuma locual ta ser ofreci na nan dor di e Minister di educacion.

Nos ta den aña 2018 y mi ta kere cu nos maestronan no merece un trato asina aki.

Den mesun sesionnan tambe na cual diferente miembro di Parlamento a asisti, incluyendo miembronan cu ta sostene e coalicion, e maestronan a trece dilanti cu nan ta sinti cu nan bos no ta wordo skucha y den caso cu nan mester papia of vocifera algo, nan no ta wordo tuma na serio.

Nos por a wak den e caso di MDC y tambe riba dje, nan ta ser tilda dor di e minister cu nan ta partidista cual ta algo inacceptabel ya cu nos maestronan mester wordo skucha y si nan tin un preocupacion, mas ainda si ta toca nan pan di cada dia, no por ta asina cu nan ta wordo tilda di ta partidista.

Ta bin acerca cu hopi di nan pa motibo di represaya, nan ta opta pa no vocifera nan opinion.

Hopi di nan ta yega cerca nos cu observacionan cu tin hopi fout ta pasando na scolnan, tanto di haber cu personal pero tambe cu e maneho y esakinan tampoco ta wordo coregi di parti di e Minister encarga.

Ta puntonan cu nos tin cu bay wak mas di cerca pa wak con ta bay atende cu esakinan.

Trabou di maestro ta un trabou hopi duro y si nos wak locual a bin acerca esta e .

‘taakverzwaring’ ta otro punto adicional cu nos maestronan tin cu atende cu esaki.

Si nos wak solamente e tarea di MDC, cu basicamente a bay mas cerca di e scolnan, maestronan e ora tin cu carga un parti di e peso cu antes tabata cay pa MDC.

Locual a ser puntra na e minister den e caso aki, esta kico lo haci cu e expertonan, si mester di mas experto pa bay e scolnan tambe pa reinforza e locual e tareanan di e maestro, e minister a contesta simplemente cu no mester di adina hopi expertonan pa yuda e muchanan cu un of otro descapacidad.

Pues e ta pone un banda tur e personanan cu tin e expertisio den e ramo aki y na mes momento kier schuif un parti di e tarea aki riba e maestronan.

Ta cosnan cu nos tin cu bisa mester wordo atendi y nos lo sigui di cerca tambe e desaroyo di esakinan.

Si nos djis pone un rato e enfasis riba e ‘World Teachers Day’ cu tambe ta conoci como ‘International Teachers Day” ta algo cu wordo firma na 1966 pa UNESCO y ILO (International Labour Organisation) ta recomenda pa e status di maestronan, pa nan tin e oportunidad pa por vocifera locual ta pasando den e ramo di enseñansa.

Relaciona cu esaki sra Arends-Reyes a trece algun punto dilanti pa wak con leu nos ta den e aspecto aki.

E proyecto di ‘gezonde school’ y tambe ‘veilige school’ cu tabata un tema cu te ainda nos maestronan tin esaki hopi halto riba nan agenda.

Principalmente e parti di ‘veilige school’ y cuanto bes den pasado sa pasa cu maestronan no ta sinti nan mes sigur na scolnan y con a para e ora cu e ‘wapen, alchol en drugsbeleid’ na e scolnan? Esaki sigur ta un parti hopi importante cu nos no a tende minister di enseñansa papia of sigui riba e punto aki.

Maestronan tin cu sinti cu nan ta wordo aprecia pero nan mester ta inspira tambe pa por duna un les di calidad halto y pesey mes e parti di reconocimento, caminda den pasado tabatin proyecto manera e Appel di Oro, caminda entre otro e maestronan tabata haya un pin di un appel, como reconocimento pa nan trabou.

Ta algo chikito pero cu na mes momento e por ta algo simbolico como reconocimento pa e trabou cu nan ta eherce. Di parti di partido AVP ta bay palabranan di admiracion y reconocimento na cada maestro y tur cu ta traha den Enseñansa cu ta dedica asina hopi di nan mes na educacion di entre otro di nos muchanan y hobenan,” Parlamentario Jennifer Arends- Reyes a declara.

