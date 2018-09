Gobierno ta keda sceptico pa cu CITGO

Minister Presidente, Sra. Evelyn Wever-Croes, ta comenta tocante e dudanan cu tin pa cu refineria CITGO.

Minister Wever-Croes no ta convenci cu e proyecto aki ta uno cu por trece beneficio pa Aruba. Como Gobierno, nan ta mara na e contrato y den espera di mira kico ta bira fase 3. Nan tambe ta realisa cu e ta “do or die” cu e financiamento pa Fase 3 y e dianan ta yegando cu nan mester claridad den esey. Luna pasa e ehecutivonan di CITGO mes a bin Aruba y a pidi Gobierno 30 dia pa nan bin cu un plan pa wak con ta bay yega na e financiamento, e ora ta bay yega na momentonan cu decisionnan crucial mester bay cay pa Aruba. Mientras tanto, nan kier traha riba Fase 2.

Mas aleu, Minister Wever-Croes ta enfatisa cu e no ta placa perdi, pasobra Fase 2 ta mas di inspeccion pa mira unda tur cos para y supervision. Te hasta si nan dicidi cu nan no ta sigui cu e proyecto y laga otro hende haci’e, e placa no ta benta afo pa Aruba, pasobra e placa aki ta bay wordo inverti den economia di Aruba. E ta bay genera algo di trabou y den e situacion ey nan ta sinta warda un rato mas y mira kico ta bay sosode. Pero cu tin preocupacion y skepticismo ta comprendibel. E Minister ta reconoce cu esaki no tabata e miho decision cu Gobierno a tuma pa mara Aruba di e forma aki, pero nan ta purbando di haci lo miho posibel cu locual nan a encontra.

Pa loke ta desaroyonan na San Nicolas, Minister Wever-Croes ta duna ehempel di personanan cu tabatin interes pa inverti den hotelnan a mustra cu nan lo traha hotel cu e refineria eynan mes. Esaki no ta un realidad cu ta biba den esunnan cu kier haci e inversionnan. Tur persona interesa a bisa cu nan lo traha nan hotel di tal forma cu turistanan no mira e refineria, sino e beachnan y otro areanan bunita. E otro desaroyo cu nan kier trece bek den centro di San Nicolas ta bida y nan kier haci esaki e centro cultural di Aruba. Un centro cu tur Arubiano por disfruta y keiro den dje. Nan ta purbando di haya un parti di tereno di refineria cu actualmente no ta wordo uza, basha e pida muraya di Lago p’asina por tin bista pa lama y haci algo creativo cun’el e unda por tin distraccion y entretenimiento pa tur hende. Esey por maske cu tin un refineria. Naturalmente si e refineria habri, e mester opera na un forma mas limpi pa por combin’e cu otro tipo di actividadnan.

E realidad, segun acuerdo Minister Wever-Croes, ta cu Aruba mester biba cu locual tin, pasobra no por bora e contrato actual. Nan ta wardando awo pa wak kico nan ta bin cun’e pa loke ta e ultimo fase cu ta un inversion grandi y a base di esey nan lo tuma un decision.

