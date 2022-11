Dia 20 di november “Dia Internacional di Mucha” ta e dia cu mundialmente ta para keto na derecho nan di mucha. En conexion cu esaki, Gobierno di Aruba ta organisando un actividad social y un marcha dia 19 di november. Henter comunidad ta cordialmente invita pa asisti e actividad y tur scol ta invita pa inscribi y participa na e marcha pa hunto contribui na conscientisacion tocante e tema di derecho di mucha. Den cuadro di esaki, Prome Minister Evelyn Wever – Croes a bishita diferente scol cu ya a inscribi, pa entrega e articulonan cu nan lo presenta durante e marcha.

E tratado di derecho di mucha ta consisti di diferente articulo importante di proteccion di muchanan. Tur scol ta haya e oportunidad pa carga un of dos di e articulonan aki durante di e marcha cu lo tuma luga diasabra 19 di november den centro di ciudad, Caya Betico Croes. Prome Minister Wever – Croes conhuntamente cu sra. Michella Steenvoorde – Lacle cu ta coordinador di e proyecto, a bishita varios scol pa asina entrega e banners di e articulonan cu e scolnan ta bay carga durante di e marcha. Ademas durante di e bishita, Prome Minister a splica un tiki di kico e articulo ta encera y kico e derecho di mucha cu e scol ta bay carga ta nifica.

Unabes cu e marcha termina y sali for di Caya Betico Croes, e ta caba riba Plaza Padu caminda cu e scolnan por haci un presentacion (poesia, cantica, obra teatral) di e articulo cu nan a carga. Invitacion ta bay pa tur scol pa participa y pa tur mayor y demas studiante cu no ta participa na e marcha, bin mira y sostene e derecho di nos muchanan.

‘Nos muchanan ta wak nos como adulto pa nos protege nan. Pa nos percura cu nan no ta den peliger y percura cu nan no ta wordo abusa. Pero mas aun nan ta wak nos cu e speransa y confiansa cu nos tey pa haci nan feliz. Esaki ta un dia pa nos tur bin hunto y mira kico mas nos por haci pa garantisa e siguridad, proteccion y felicidad di nos yiu nan.’

Prome Minister Wever – Croes a termina felicitando Minister Rocco Tjon cu e proyecto bunita aki y e coordinador di e proyecto sra. Michella Steenvoorde – Lacle, cu ta haciendo un bunita trabou pa yega na tur e scolnan.