Gobierno ta introduci maneho pa regula casitanan crioyo na costa y riba rif

Dialuna durante di rueda di Prensa di Gobierno, Minister Otmar Oduber acompaña pa director di DIP sr. Jaime Croes, ta anuncia un maneho nobo pa regulacion di casitanan crioyo.

Manera ta conoci, desde cu Minister Oduber a asumi e responsabilidad como e mandatario encarga cu desaroyo teritorial, infrastructura y medio ambiente, a pone hopi enfoke riba e creacion di transparencia den e proceso di otorgamento di tereno. Como tambe transparencia den e manehonan cu tin na e departamentonan DOW y DIP.

Algun di e manehonan cu a introduci durante e gobernacion actual ta encera maneho pa permiso di construccion y e proceso pa personanan yega na esaki, tambe a anuncia maneho pa e proceso di mantencion di edificionan di Gobierno pa cual ta spera cu entrante 2020 ta wordo incorpora den e presupuesto, maneho nobo pa otorgamento di tereno y maneho di otorgamentonan di kiosko.

E maneho di mas recien cu ta wordo introduci ta pa regula e casitanan crioyo, conoci como e ranchonan rond di Aruba na costanan y riba rif.

Pakico e maneho aki?

(1) Pa control y vigilancia. E ta necesario pa regula locual ta pasando cu e casitanan aki pa cual ningun hende ta parando responsabel. Hopi biaha tin hopi sushi rond di nan, ilegalidad cu ta tuma luga den nan y actonan inmoral. Cu e proceso cu ta cuminsa cu ne, esnan cu ta reconoce cu e casita ta di nan lo haya un permiso pa esaki y pa cual lo mester para responsabel tambe.

(2) Pa evita cu e cantidad ta sigui aumenta. Entrante awe cu ta anuncia e maneho, no ta permiti pa mas di e casitanan aki wordo construi. A traves di imagenan satelite lo controla anualmente e cantidad di casita cu tin y si tin cu a bin acerca. E casitanan cu bin despues di awe lo wordo remove. E casitanan existe tampoco ta wordo permiti pa amplia.

Gobierno ta duna 2 luna pa esun responsabel registra na DIP y ta permiti solamente pa persona registra (no negoshi). Alabes ta enfatisa cu e casitanan ta pa uzo recreacional y no residencial

Di acuerdo cu director di DIP sr. Croes, a indica cu un di e puntonan di salida di e ROP cu a keda introduci e aña aki ta: cu locual ta existente ta keda existi, y locual cu ta bin acerca cu no ta pas mas den e reglamentacionnan, no por. Den cuadro di e ROPV cu ta tratando, e aspecto di regulacion di tereno ta hopi importante pa cual a mira cu specificamente den tereno di naturalesa tin hopi di e casitanan crioyo. Ultimamente DIP ta ricibiendo mas y mas keho di esakinan como cu nan ta aumentando mas y mas. Pesey Gobierno cy ta reconoce cu e casitanan aki tin balor tradicional cultural, e maneho lo percura pa esunnan cu tey sigui existi pero teniendo na cuenta e aspecto sostenibel tambe cual cu Gobierno ta para pe.

