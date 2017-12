Gobierno ta institui comision forma di ministernan pa cu Caya Grandi

Dialuna mainta, durante un conferencia di prensa di gobierno di Aruba, Prome Minister Sra. mr. Evelyne Wever- Croes a anuncia cu lo crea un comision cu lo bay atende cu Caya Betico Croes. E comision lo consisti di diferente ministerio.

E mandatario a anuncia cu esaki tabata un decision cu a wordo tuma den reunion di Conseho di Minister y cu e Minister President ta bay encabesa e comision aki, cu ta consisti ademas di: Minister di Infrastructura, Minister di Asuntonan Economico, Minister di Husticia, Minister di Transporte y Minister di Turismo. “Nos meta ta pa trece bek bida den Caya Betico Croes ya u esey ta e forsa di nos economia,” e mandatario a sigui bisa. Dialuna ya caba lo mester tuma luga e prome reunion. Door cu no ta mucho cla, bou di caul ministerio Caya Grandi ta cay, a dicidi pa esaki resorta bou di Ministerio di Asuntonan General.

Mas aleu Prome Minister a bisa cu cu ta mucho cla con e structura tabata bou di e Gobierno anterior. Su persona como Prome Minsiter no a haya un traspaso manera debe ser. Durante formacion, el a combesra cu e organisacion cu yama OBID, cu Sr. Marchena, pero esaki a bisa cu nunca e por a haci mucho, ya cu su mannan ta mara, y nunca e no tabata tin presupuesto. Ta increibel pa pensa cu esaki lo a cay bou di Ministerio di Asuntonan General.

El a recorda na mesun momento cu esaki tabata tambe un promesa cu nan a haci durante campaña y ta bay trece bida y e vibracion cu mester tin den Caya Grandi henter dia y anochi, desaroyando esaki den un centro unda cu e hendenan kier bay come y diberti nan mes. Atardi kisas lo por habri e caya, pa asina autonan por pasa y hendenan por pasa wak cual ta e tiendanan cu tin den caya grandi. Tambe lo por biba den e apartamentonan den pisonan ariba di e edificionan, kisas hendenan cu no tin yiu y cu no mester di mucho espacio, Door cu tin hende ta biba den e apartamentonan den e Caya Grandi, nan mes tambe lo percura cu tin movecion.