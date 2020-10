Gobierno ta informa riba medidanan cu ta wordo flexibilisa

Segun e ministeriële regeling cu ta bin na vigor entrante 22 di oktober pa 12 or di anochi, e siguiente medidanan lo conoce cambio.

• Lo no tin Toque de Queda mas.

• Ta introduci na luga di TDQ un ‘gebiedsverbod’ di 12 or di anochi pa 5 or di mainta den area/zona di lama.

Wega di BINGO por wordo hunga unicamente via television of radio unda aglomeracion no ta wordo ocasiona y tampoco encurasha. Na casino esaki no ta permiti ainda.

Establecimento ta permiti pa tin ‘ambience music’, musica den background, cu un maximo di 3 musico. Esaki ta entrante diabierna 23 di october 2020 bao e siguiente condicionan:

1) E musico por toca y canta pa entretene clientenan di dicho establecimento.

2) E musica no por ta demasiado duro y no por motiva bailamento.

3) E musico lo para e musica ora cu un cliente no mantene su mes na e protocol door di, por ehempel, lanta baila.

4) E establecimento ta mantene e H&H code.

5) Ta recomenda tur establecimento pa tin un asina yama ‘Corona Compliance Officer’ den e establecimento pa mantene e orden.

Entrante dia 23 di october pa 12 or di anochi tambe lo tin cambio pa biaheronan procedente di Curaçao y Bonaire unda pa nan e Covid-19 test, cuarentena y seguro ya no ta necesario.

Flexibilisacion di e medidanan aki no nifica cu e peliger di Covid-19 no tey mas. Covid-19 tey presente ainda y flexibilisacion di e medidanan nifica cu individualmente cada uno di nos tin pa cuida nos mes.

Esaki nos ta haci door di sigui ta consciente y sigui cumpli cu e medidanan di proteccion. Hunto nos por stop e atrobe.

Aruba ta conta cu bo!

