Gobierno ta haci uzo di e experiencia di e pensionadonan pa yuda rescata nos pais

Tur hende ta spera cu gobierno lo traha luga pa e jongnan bin traha, y e gobierno nobo a cuminsa bin cu cambionan. Pero mas tanto na a bay traha cu pensionandonan, pa cual Minister di Finanzas, Sra. Xiomara Ruiz- Maduro ta splica ariba e motibonan pa tuma pensionadonan den servicio.

Como gobierno ta considera cu experiencia mester keda banda di bo, pero keda tuma tur pensionadonan bek pa tuma over e posicion, esey no ta e maneho corecto unda lo mester tene cierto experticio caminda cu por haci uzo di e parti eynan pero tambe zorg pa forma esun cu ta jong.

Gobierno ta haci uzo di tur hende cu nan tin den e situacion cu Aruba ta na e momentonan aki. Gobierno a haci ariba e parti di personal, gobierno a reduci di e parti aki. Na ultimo, e otro gobierno a haci wega di bin duna hende contractnan. Minister di Finanzas mes a yega y a hay’e cu 4 consehero cu tabta sinta manipula cifranan pa ex minister Bermudez, pa manda CAft.

Den caso di ministerio di Finanzas lo tin hende cu experiencia pero tambe tin personal jong y nan lo keda traha den conhunto y lo keda pasa experiencia di un trahado pa e otro.

Ainda lo tin algun caso unda no por a cancela e contract di nan pasobra nan lo tin clausula cu no por kibra, y yen di cos asina cu gobierno ta pasando aden ainda.

Den todo caso Minister Xiomara Ruiz a expresa cu mester keda haci uzo di e experticio cu tin pa combina esaki na momento cu haya e profesional jong pa por a drenta den servicio di gobierno y acumula e experiencia necesario.

