Gobierno ta gana caso di kiosconan na waf

Corte a dicta na fabor di Gobierno den caso di kiosconan dilanti entrada di barconan crucero. Minister Otmar Oduber a expresa satisfaccion den e veredicto di Hues cu un biaha mas a sali na fabor di Gobierno. E ta comenta cu Gobierno actual ta hibando un maneho transperente y husto pa tur hende y esaki ta refleha riba e decisionnan di Corte den e ultimo temponan. Y mescos ta tumando luga pa loke ta trata e diferente decisionnan di Gobierno pa cu e kiosconan. Den e ultimo simannan di Gobierno anterior, ex Minister Sevinger a firma casi cuarenta contract cu ta mara Gobierno cu personanan cu no a bay conforme Directie Infrastructuur en Planning (DIP). Minister Oduber ta lamenta cu ex Minister Sevinger a gaña e hendenan e tempo ey cu un contract cu no tabata valido y nan tabata sa e momentonan ey cu nan no mester a dun’e. Tabatin mas casonan den e direccion aki. Pa loke ta trata hotelnan high rise tambe tabatin accionnan, mirando cu tabatin uzo di propiedad di Gobierno cu no tabata wordo paga. Nan no a bay over na kita nan, sino mas bien a scrijf aan e hendenan aki. Mas o menos cuarenta proces verbal a wordo parti e tempo ey y cuarentishete hende a bin soluciona nan problema n DIP, caminda nan a cuminsa paga p’e uzo por continua.

Den caso di e kiosconan, Minister Oduber ta comenta cu desde Februari nan a anuncia un maneho transparente pa loke ta trata e maneho di kiosconan. E informacion ta riba website di DIP. Nan ta aplicando e sistema di “first in, first out”, kiermen e hendenan cu a haci un peticion na DIP y cu ta cumpli cu tur e rekisitonan. Na final di dia, loke nan kier logra ta ofrece productonan local y pone orde riba e hecho cu ta haya un cantidad di e kiosconan aki cu ta bende productonan di exterior. Di e kiosconan aki, Gobierno a respeta diesnuebe di nan cu tin permiso pa sigui bende e productonan cu nan ta bendiendo, pero nan kier p’e resto bende productonan of souvenirnan cu ta wordo traha na Aruba y cu ta certifica pa Departamento di Cultura. Tur esaki cu e fin p’e artesanonan local por bende nan productonan y pa ofrece mas tanto autenticidad di Aruba na bishitantenan.

