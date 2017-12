Gobierno ta esun cu mester tuma paso pa drecha problema social

Si no tuma accion awor aki Aruba su problema social lo sigui crece pa cual aki nos ta na tempo pa controla esaki segun minister di Asuntonan Social, Sr. Glenbert Croes ta splica .

Lo bay tin un sincronisacion entre tur e departamentonan di gobierno concerni. Y tambe Ministerio Publico, Cuerpo Policial, Directie Sociale Zaken, Bureau Sostenemi y tur otro instancia cu mester ta involucra, nan lo tin e compromiso di gobierno tambe.

Den pasado hopi hende haci hopi, pero pa bo por atende cu e problema aki, bo mester bay pone fondonan disponibel. Den pasado no tabata tin e compromiso pa cu esaki. E problema no ta di awe, pero di hopi aña caba. Esaki ta e momento pa actua, segun e minister. Si no actua awo, lo bay perde e Aruba cu mester brinda nos famianan e pas y siguridad, e posibilidadnan, e servicionan, accesibilidad pa tur sorto di servicio, pa henter famia, cu mester ta e pais cu nos kier.

Gobierno tin confiansa cu e decisionnan tuma den Conseho di Ministerraad, pa aproba e 10 crisis maatregelennan, pa yuda otro, y ta realisa cu esaki ta un tarea cu ta cuminsa awo di un manera hopi mas amplio. E ta un tarea cu ta bay pasa tur e asignaturanan. Aki dies aña lo sigui delibera con pa mehora e servicio. Loke a pasa cu e dos criaturanan, no por pasa mas! Cu ta na tempo pa preveni, cu ta na tempo pa castiga esun cu a comete e sorto di agresionnan aki, cu lo bin na un forma integral, door di conscientisa, yuda y guia. E problema social ta mara na pobresa, e ta liga na criminalidad y dado momento e ta bay afecta henter bo desaroyo economico. Aruba a conoce crecemento economico, pero Aruba no a bay dilanti. Tin crecemento economico, pero awo tin pobresa mas grandi cu nunca. Esey ta bisabo, loke nan ta bisa semper na paisnan Latinoamericano ta grita, “E rico a bira mas rico, y e pober a bira mas pober”.

Mas aleu e mandatario a sigui bisa cu ta hende cu ta traha , pensionado tambe ta den pobresa, un hende cu ta cobra bijstand, ta den pobresa. Actualmente tin un situacion unda cu esaki ta afectando, ta mira cu e explosionnan aki, di e problema aki, den loke a pasa cu e morto di e dos babynan. Gobierno ta comprometi pa scapa e pida e baranca aki, scapando e futuro di nos pais. Tin hopi mama soltera cu mester yudansa, tin tata cu mester yudansa, famianan cu mester yudansa.

E problema aki ta un cancer, bo no por elimina e cancer aki, door di tuma un kimoterapia na un skina so. Bo ke elimina e cancer di e problematica di abuso y violencia di e crimennan aki, cu ta wordo cometi, dado momento pa bo salba, resolve e problema aki, bo mester bay percura pa e famia bira e institucion, e base, e hogar cu ta duna nos yiunan amparo, dado momento mayornan por bay traha, sabiendo cu nan yiunan no ta den mal caminda. Cu niun di e muchanan ta pasa hamber, tampoco e famia ta pasa hamber. Cu realmente tin un chance pa haya trabao, cu’n salario cu nan por biba di dje. De facto, loke gobierno ta bay haci ta reconstrui cu nos ta lagando, den cierto forma, pa bay for di man.

Despues di 31 aña di Status Aparte, traha e Aruba ideal, unda por traha y bira grandi cu e perspectivanan, di e Aruba bon cu e bieuwnan a laga pa nos, esey mester wordo laga atras pa nos yiunan, pero esey no ta e caso aworaki, segun e mandatario di Asuntonan Social a bisa.